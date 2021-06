Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: η πανδημία εξακολουθεί να “θερίζει” ζωές

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις επιπλοκές του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες διαπιστώθηκαν οι θάνατοι άλλων 2.507 ασθενών με την COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν ακόμη 95.601 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Το γιγαντιαίο κράτος της Λατινικής Αμερικής έχει καταγράψει ως αυτό το στάδιο 467.706 θανάτους επί συνόλου 16.720.081 μολύνσεων.

Πρόκειται για τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στον κόσμο, πίσω μόνο από αυτόν των ΗΠΑ, και για τον τρίτο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων, πίσω από αυτούς των ΗΠΑ και της Ινδίας.

