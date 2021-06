Κοινωνία

ΕΚΠΑ: Σάλος με καθηγητή που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση - Τι καταγγέλλουν φοιτήτριες

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 φοιτήτριες του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ για τις καταγγελίες σε βάρος του καθηγητή.

Την απομάκρυνση καθηγητή του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΜΜΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ζητά ο Σύλλογος Φοιτητών του τμήματος, με απόφασή του, μετά από καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε φοιτήτριες.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", η Μαρία Γεωργακοπούλου, απόφοιτη του τμήματος Μ.Μ.Ε, σύμφωνα με τις καταγγελίες και με όσα γνωρίζουν από την ΕΔΕ που έχει ξεκινήσει, «ο καθηγητής ζητούσε από φοιτήτριες να τις βγάλει φωτογραφία και κάποιες φορές με ακατάλληλο περιεχόμενο». Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι καταγγελίες, απ΄όσο γνωρίζουμε ως φοιτητικός σύλλογος δεν αφορούν μόνο σεξουαλικές παρενοχλήσεις, αλλά αφορούν και αντιδεοντολογική συμπεριφορά τόσο απέναντι σε φοιτητές, περιπτώσεις bullying, όσο και απέναντι σε καθηγητές»

Ανέφερε ακόμα ότι «η υπόθεση είναι στο πειθαρχικό» και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν καταγγελίες που έχουν γίνει πριν 10 χρόνια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τα τελευταία δυο χρόνια υπήρξαν οι έγγραφες καταγγελίες»

Από την πλευρά της η Ιωάννα Καρδούλια – φοιτήτρια Μ.Μ.Ε είπε πως έχει γίνει γνωστό από καταγγελίες ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής «ζητούσε φωτογραφίες από φοιτήτριες. Έχει σχολιάσει σε εργασία το μπούστο και αυτό ήταν προαπαιτούμενο για να περαστεί το μάθημα».

Μάλιστα, χθες, μέλη του φοιτητικού συλλόγου πραγματοποίησαν παρέμβαση στο γραφείο του καθηγητή του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΜΜΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), καταγγέλλοντάς τον για σεξιστικές συμπεριφορές και παρενόχληση φοιτητριών.

