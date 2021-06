Κοινωνία

Μύκονος: Υγειονομικές βόμβες τα “κορονοπάρτι” σε βίλες

Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε ο Χαρδαλιάς, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα. Επιστολή στον Πρωθυπουργό έστειλαν δύο σωματεία της Μυκόνου.

(φωτογραφία αρχείου)

Την έντονη διαμαρτυρία τους για τα παράνομα πάρτι σε βίλες της Μυκόνου εκφράζουν, με κοινή ανοικτή επιστολής τους προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συναρμόδιους Υπουργούς, τα δύο κορυφαία σωματεία στον τομέα της εστίασης και της διασκέδασης σε ολόκληρο το νησί, Σ.Ε.Δ.Ε.Μ., και τη Χώρα της Μυκόνου, Σ.Ε.Ε.Χ.Ω.Μ.

Επισημαίνουν πως «οι νόμιμοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες του νησιού, οι οποίοι πλήττονται από τους περιορισμούς στο ωράριο και την απαγόρευση της μουσικής, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα επιπλέον πρόβλημα, το οποίο γιγαντώνεται από αυτές τις απαγορεύσεις».

Τα παράνομα πάρτι σε βίλες

Στην επιστολή τους, τα δύο σωματεία αναφέρουν:

«Η υγειονομική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας ενώ το “ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού” θα συμβάλλει εκτιμούμε στην αύξηση του τουρισμού.

Το “brand name” της Μυκόνου έχει συνδεθεί και με την διασκέδαση, την οποία, δυστυχώς, δεν μπορούν να προσφέρουν οι νόμιμες επιχειρήσεις ενώ την προσφέρουν όσοι διοργανώνουν παράνομα πάρτι, λόγω κενών της νομοθεσίας ή και λόγω ελλιπούς αστυνόμευσης.

Το θέμα της διοργάνωσης των παράνομων πάρτι σε βίλες είναι γνωστό από τις πλείστες καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από πέρυσι, ενώ το έχουμε θίξει επανειλημμένως με δημόσιες ανακοινώσεις τους πριν από την έναρξη της σεζόν και τα 2 σωματεία. Κατά την προηγούμενη σεζόν, όμως, υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο που απαγόρευε την διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων λόγω COVID-19.

Σήμερα, όμως, δεν απαγορεύεται πλέον η διοργάνωση εκδηλώσεων/πάρτι σε ιδιωτικούς χώρους (π.χ. βίλες), οι οποίες μετατρέπονται σε υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, με ηχητικές/φωτορρυθμικές εγκαταστάσεις, stage, μπαρ, σερβιτόρους, υποδοχή ακόμα και βεγγαλικά.

Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί πολλά πάρτι στο νησί μας και διακινούνται πληροφορίες για τον προγραμματισμό πολύ μεγαλύτερων πάρτι, με την συμμετοχή παγκοσμίου φήμης DJs, με τουλάχιστον 500 κάθε φορά συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο.

Εκτός από τους υγειονομικούς κινδύνους που εγκυμονεί αυτή πρακτική είναι προφανές ότι οδηγεί σε απώλειες φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν υπόνοιες και καταγγελίες και για παράνομες πράξεις.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες της κυβέρνησης, των νομοθετικών συμπεριλαμβανομένων, ώστε να μην πραγματοποιηθούν αυτά τα πάρτι, τα οποία αποτελούν ανεξέλεγκτες υγειονομικές βόμβες και είναι πιθανόν να οδηγήσουν το νησί και τους επαγγελματίες σε νέες δυσχερείς καταστάσεις.

Μόνον οι επαγγελματίες του νησιού μπορούν να διασφαλίσουν τους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας, όπως έπραξαν και πέρυσι – παρά τις δραματικές οικονομικές απώλειες -, και μόνον η απελευθέρωση του ωραρίου και της μουσικής, με κανόνες, θα διασφαλίσει εν τέλει ότι θα περιοριστούν στο ελάχιστο τα παράνομα πάρτι σε βίλες.»

Χαρδαλιάς: Ενεργοποιείται ειδική ομάδα για τα “κορονοπάρτι”

Για το θέμα των παράνομων πάρτι σε βίλες της Μυκόνου ρωτήθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έκανε γνωστό πως ειδική ομάδα της Πολιτικής Προστασίας, μέσω ειδικού σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ, θα αναλάβει να βάζει… μπλόκο στα “κορονοπάρτι” ανά την Ελλάδα.

«Προφανώς παρακολουθούμε την κατάσταση. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι συζητάμε και θα φανεί τις επόμενες μέρες, την αυστηροποίηση του πλαισίου που αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα κάνουν τη δουλειά τους, αυτό είναι δεδομένο.

Σας ενημερώνω ότι ενεργοποιείται και ειδική μονάδα ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αλλά και ένα συγκεκριμένο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. που δεν αφορά μόνο στη Μύκονο αλλά αφορά γενικότερα σε όλη τη χώρα, και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική. Παράνομα πάρτι σημαίνει διασπορά. Διασπορά σημαίνει αύξηση κρουσμάτων σημαίνει συρροές.

Συρροές, νομίζω, σημαίνει αναγκαστικά μέτρα και μέτρα σημαίνουν κλείσιμο δραστηριοτήτων και προφανώς μεγάλη ζημιά στις τοπικές οικονομίες εν μέσω τουριστικής περιόδου. Είναι η ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.

Εύχομαι αυτοί που θα προσπαθήσουν να παρανομήσουν στο κομμάτι αυτό, όχι μόνο στα πάρτι αλλά γενικότερα, να μην είναι οι ίδιοι που θα ρίχνουν το ανάθεμα εάν χρειαστεί να πάρουμε μέτρα εις βάρος της τοπικής οικονομίας για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.