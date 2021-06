Αθλητικά

Euro 2020: Η Ιταλία “καθάρισε” την Τουρκία (βίντεο)

Ποδαρικό με νίκη έκανε η “σκουάντρα ατζούρα”, επικρατώντας με χαρακτηριστική ευκολία της αντιπάλου της.

Με εμφατικό τρόπο μπήκε στο Euro 2020 η Ιταλία. Στο εναρκτήριο ματς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξήχθη στο “Ολίμπικο” της Ρώμης, η “σκουάντρα ατζούρα” νίκησε με 3-0 την Τουρκία, η οποία άντεξε στο πρώτο ημίχρονο στην πίεση των γηπεδούχων, αλλά κατάρρευσε στο δεύτερο. Με αυτογκόλ του Ντεμιράλ στο 53΄ έγινε το 1-0, για να έρθουν άλλα δύο τέρματα από τους Ιμόμπιλε (66΄) και Ινσίνιε (79΄).

Η Ιταλία ήταν ανώτερη κατά κράτος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό απέναντι σε μία υποτονική Τουρκία, που παρατάχθηκε με σκοπό να πάρει την ισοπαλία. Τα κατάφερε για 45 λεπτά στο πρώτο μέρος, παρά την πίεση που δέχτηκε η άμυνά της, ωστόσο, στην επανάληψη δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το ρυθμό της Ιταλίας.

Η ομάδα του Μαντσίνι είχε μία καλή φάση πριν το 25΄ με την κεφαλιά του Κιελίνι που απέκρουσε πολύ δύσκολα ο Τσεκίρ σε κόρνερ, λίγο αργότερα το σουτ του Ιμόμπιλε μπλόκαρε και πάλι ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, ενώ λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναντι σε χέρι του Τσαλίκ με τον Μακέλι να συμβουλεύεται το VAR και να μην δίνει παράβαση.

Η κυριαρχία της “σκουάντρα ατζούρα” απέδωσε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Από την ωραία επίθεση που έβγαλε η ομάδα του Μαντσίνι στο 53΄, ο Μπεράντι μπήκε από δεξιά κι έβγαλε τη σέντρα στη μικρή περιοχή, όπου ο Ντεμιράλ στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της Τουρκίας και με το αυτογκόλ έγινε το 1-0.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι μετά το γκολ αυτό οι Τούρκοι θα έβγαιναν στην επίθεση για να φτάσουν στην ισοφάριση και οι Ιταλοί θα “έκοβαν” κάπως το ρυθμό τους και θα έπαιζαν με αντεπιθέσεις, συνέβη το αντίθετο.

Το συγκρότημα του Μαντσίνι συνέχισε να πιέζει για να “κλειδώσει” την πρώτη του νίκη και δικαιώθηκε για την επιμονή του στο 66΄ με τον Τσίρο Ιμόμπιλε να “εκτελεί” από κοντά τον Τσεκίρ, ο οποίος δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε κάνει δύσκολη επέμβαση σε σουτ του Σπινατσόλα.

Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 79΄ ο Ινσίνιε με εξαιρετικό τελείωμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Τουρκία (Γκιουνές): Τσεκίρ, Τσαλίκ, Ντεμιράλ, Σογιουντσού, Μεράς, Γιοκουσλού (65΄ Καχβετσί), Καραμάν (76΄ Ντερβίσογλου), Τουφάν (64΄ Αϊχάν), Γιαζίτσι (46΄ Ουντέρ), Τσαλχάνογλου, Γιλμάζ.

Ιταλία (Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Σπινατσόλα, Κιελίνι, Μπονούτσι, Φλορέντσι (46΄ Ντι Λορέντσο), Μπαρέλα, Τζορτζίνιο, Λοκατέλι (73΄ Κριστάντε), Μπεράρντι (85΄ Μπερναρντέσκι), Ιμόμπιλε (81΄ Μπελότι), Ινσίνιε (81΄ Κιέζα).

Πριν από το εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μία φαντασμαγορική φιέστα με πυροτεχνήματα, Αντρέα Μποτσέλι και U2.

