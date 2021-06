Οικονομία

Σκυλακάκης για τεκμήρια στον ΑΝΤ1: δεν θα ισχύσουν για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία (βίντεο)

Περίπου 200.000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας και αύξηση των μισθών, μέσα στην επόμενη πενταετία, «βλέπει» ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι η επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, σχετίζεται με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε ότι το σχέδιο που έχει καταρτίσει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων αυτών, προβλέπει επενδύσεις ύψους περίπου 59 δις ευρώ την επόμενη πενταετία, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα και μεταξύ άλλων, την δημιουργία 200.000 μόνιμων θέσεων εργασίας και την αύξηση των μισθών.

Ερωτηθείς για τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι αυτό που έγινε είναι να καταγραφούν οι πραγματικές αξίες των ακινήτων. Δεν μπορεί η φορολόγηση να γίνεται με πλασματικές τιμές είπε ο κ. Σκυλακάκης, ξεκαθαρίζοντας πως το κράτος δεν πρόκειται να εισπράξει περισσότερα χρήματα από τον νέο ΕΝΦΙΑ που θα προκύψει καθώς θα υπάρξουν αυξομειώσεις.

Για τα τεκμήρια, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι δεν αφορούν την φορολογία αλλά τη φοροδιαφυγή και συμπλήρωσε πως δεν θα ισχύσουν για το 2021, σε όσους έχουν πληγεί από την πανδημία.

