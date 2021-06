Πολιτισμός

Δελφοί - Σακελλαροπούλου: Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τους Δελφούς για τις εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τον θάνατο του Άγγελου Σικελιανού.

Στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, καθώς και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, ξεναγήθηκε σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο της επίσκεψής της για τις εκδηλώσεις των “Ημερών Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021”, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τον θάνατο του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.

Επίσης, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε την ιστορική κατοικία του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού, όπου στεγάζεται και το Μουσείο Δελφικών Εορτών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ολοκληρώσει την επίσκεψή της στους Δελφούς παρακολουθώντας το βράδυ συναυλία στο θέατρο “Φρύνιχος”.

