Ξυλοδαρμός εγκύου στη μέση του δρόμου (βίντεο)

Δράστης ο σύζυγός της. ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σοκαριστικές σκηνές κατέγραψε κάμερα στην Κωνσταντινούπολη.

Ένας άνδρας επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγο του στη μέση του δρόμου. Περαστικοί προσπάθησαν να απομακρύνουν τον σύζυγο. Παρά την παρέμβαση της αστυνομίας η σύζυγος δεν υπέβαλλε μήνυση εναντίον του.

Τα περιστατικά βίας είναι σε υψηλό ποσοστό στην Τουρκία. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2020 δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 300 γυναίκες.

Δείτε το βίντεο με την επίθεση- Σκληρές Εικόνες:

Hamile esini sokak ortas?nda dovdu! pic.twitter.com/FosopoDSGw — A Haber (@Ahaber) June 11, 2021

