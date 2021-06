Αθλητικά

Euro 2020 - Έρικσεν: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης εύχεται στον Δανό ποδοσφαιριστή

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον 29χρονο ποδοσφαιριστή, που κατέρρευσε στη διάρκεια του αγώνα, “παγώνοντας” τη διεθνή κοινή γνώμη.

Αμέτρητες είναι οι προσευχές και οι ευχές για να ξεπεράσει τον κίνδυνο με τη ζωή του ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας με tweet αναφέρει ότι «παίκτες και προσπωπικό προσεύχονται για τον Κρίστιαν Έρικσεν και την οικογένειά του».

Ανάλογη ήταν και η θέση της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Αγγλίας (FA): «Οι σκέψεις μας αυτό το βράδυ είναι με τον Κρίστιαν Έρικσεν και την οικογένειά του και όλους όσοι συνδέονται με το ποδόσφαιρο στη Δανία».

Άμεση ήταν και η ενημέρωση από την Τότεναμ, πρώην ομάδα του παίκτη: «Όλες μας οι σκέψεις είναι μαζί σου, Κρίστιαν Έρικσεν και στην οικογένειά σου.»

Ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ, έκανε τη δική του ανάρτηση: «Προσεύχομαι για σένα Κρίστιαν Έρικσεν.»

Η ομάδα του Έρικσεν, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ, ανήρτησε στο λογαριασμό της στο Twitter το δικό της μήνυμα: «Φόρτσα Κρις, όλες μας οι σκέψεις είναι μαζί σου».

Το συγκινητικό μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έσπευσε να ευχηθεί ταχεία ανάρρωση στον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του 2ου ομίλου του Euro 2020, ανάμεσα στην Δανία και στην Φινλανδία.

Ο CR7 αναφέρει: «Οι σκέψεις μας και οι προσευχές είναι με τον Κρίστιαν Έρικσεν και την οικογένειά του. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι ενωμένος ελπίζοντας για καλά νέα. Υπολογίζω να σε βρω σύντομα στον αγωνιστικο χώρο, Κρις! Μείνε δυνατός» έγραψε ο σταρ της Γιουβέντους, ο οποίος τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι αντίπαλος με τον Δανό άσο στη Serie A, στο πλαίσιο αναμετρήσεων της “Γηραιάς Κυρίας” με την Ίντερ.

