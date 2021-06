Κόσμος

Κολομβία: έκρηξη παγιδευμένου οχήματος σε στρατιωτική βάση (εικόνες)

Στρατιώτες και πολίτες ανάμεσα στα θύματα της έκρηξης σε όχημα.

Βομβιστική επίθεση σε στρατόπεδο στην πόλη Κούκουτα, στη βορειοανατολική Κολομβία, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 36 άνθρωποι, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αποδίδοντας την ενέργεια στους αντάρτες της οργάνωσης Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN, γκεβαριστές).

Τον απολογισμό έδωσε ο υπουργός Άμυνας, ο Διέγο Μολάνο, καταδικάζοντας την «τρομοκρατική ενέργεια» αυτή εναντίον «κολομβιανών στρατιωτών».

Κατά τις αρχικές πληροφορίες οι τρεις από τους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δύο άμαχοι μεταξύ των θυμάτων είναι εκτός κινδύνου.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάση που χρησιμοποιεί η 30ή Ταξιαρχία του στρατού ξηράς.

«Η αρχική υπόθεση της έρευνας» που διενεργούν οι αρχές «είναι ότι ο ELN ευθύνεται για αυτή την άφρονα και ειδεχθή ενέργεια» στην Κούκουτα, πόλη στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Ο ELN θεωρείται επισήμως η τελευταία οργάνωση ανταρτών που συνεχίζει τον ένοπλο αγώνα στην Κολομβία, μετά την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 που υπέγραψε ο τότε πρόεδρος με την πρώην οργάνωση ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας-Λαϊκός Στρατός (FARC-EP), που αφοπλίστηκε, διαλύθηκε και μετασχηματίστηκε σε πολιτικό κόμμα.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Ιβάν Ντούκε μετέβη επιτόπου για να «επιβλέψει» την αντίδραση των αρχών.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Άμυνας, περί τις 15:00 (τοπική ώρα), δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε λευκό φορτηγάκι Toyota παρεισέφρησαν στη βάση παριστάνοντας τους δημόσιους λειτουργούς. Κατόπιν σημειώθηκαν δύο εκρήξεις στο όχημα που τραυμάτισαν δεκάδες ανθρώπους στη στρατιωτική μονάδα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείο τράβηξαν βίντεο και φωτογραφίες που εικονίζουν τη διακομιδή πολλών τραυματιών σε κλινική κοντά στον τόπο της επίθεσης.

Η Κούκουτα είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Νόρτε δε Σαντανδέρ, όπου συγκρούονται ο ELN, οι Pelusos –υπολειμματική ομάδα μιας οργάνωσης μαοϊστών ανταρτών που έχει διαλυθεί και εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώνα–, αποστάτες των FARC, καθώς και διάφορες συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά.

Οι ένοπλες ομάδες μάχονται για τον έλεγχο εκτάσεων με εμβαδόν περίπου 410.000 στρεμμάτων όπου καλλιεργείται κόκα στην περιοχή, που αποτελεί μέρος σημαντικής οδού του λαθρεμπορίου προς τη Βενεζουέλα και την Καραϊβική.

Ο πρόεδρος Ντούκε ενταφίασε τις συνομιλίες που είχαν αρχίσει με τον ELN επί των ημερών του προκατόχου του, του νομπελίστα ειρήνης Χουάν Μανουέλ Σάντος, μετά την επίθεση του Ιανουαρίου του 2019 εναντίον της σχολής της αστυνομίας στην Μπογοτά, όπου είχαν σκοτωθεί 22 δόκιμοι, πέραν του δράστη.

Ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, οργάνωση που ίδρυσαν ριζοσπαστικοποιημένοι καθολικοί ιερείς το 1964, εκτιμάται από τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Κολομβίας ότι διαθέτει από 2.300 ως 2.600 μαχητές και ευρύ δίκτυο υποστήριξης στην επαρχία και σε αστικά κέντρα

Η ηγεσία της οργάνωσης διαβεβαιώνει ότι δεν εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Κολομβία είναι η χώρα όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο. Η χώρα όπου καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητά της είναι οι ΗΠΑ.

