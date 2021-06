Life

Καφετζόπουλος στο “Πρωινό”: θεωρώ ανήθικο να είμαι μέλος του ΣΕΗ (βίντεο)

Τι λέει ο δημοφιλής ηθοποιός σχετικά με τις καταγγελίες για ανθρώπους του Θεάτρου, το εμβόλιο για τον κορονοϊό και τον “απότομο” τρόπο που απαντά σε πολλές συνεντεύξεις.

«Εκνευρίζομαι όταν οι ερωτήσεις περιέχουν την απάντηση και για αυτό μιλάω απότομα στις συνεντεύξεις», είπε στο «Πρωινό» ο Αντώνης Καφετζόπουλος.

Ακόμη, ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε «πήγα και εμβολιάστηκα από τους πρώτους, με το εμβόλιο της Moderna. Ήμουν από τους πρώτους. Μπήκα τα μεσάνυχτα στην πλατφόρμα για να κλείσω ραντεβού».

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες για πρωταγωνιστές του Θεάτρου, ο Αντώνης Καφετζόπουλος είπε «εξαίρεση δεν είμαι εγώ. Εξαίρεση είναι οι άνθρωποι που είχαν κακοποιητική συμπεριφορά, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός, άντε των δύο χεριών. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν πετύχει σε αυτό το επάγγελμα, δεν είναι έτσι. Έχεις ακούσει ποτέ κάτι για τον Φέρτη ή την Δανδουλάκη; Όλοι ξέραμε ποιοι είχαν κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά δεν μπορούσαμε να βγούμε και να λέμε πράγματα που θα ηχούσαν σαν συκοφαντίες».

«Το υπουργείο Πολιτισμού δεν υπάρχει, έχουμε ατυχήσει με αυτό το θέμα ιστορικά, σχετικά με τη διατήρηση του πολιτισμού μας», είπε με πικρία, αναφερόμενος σε όσα αφορούν και το Θέατρο και τον Κινηματογράφο.

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος επεσήμανε ότι δεν είναι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, δηλώνοντας «δεν θεωρώ ηθικό να είμαι πρωταγωνιστής σε θιάσους, λόγω των οποίων έχω οικονομική σχέση με τον επιχειρηματία που δεν ειναι του απλού μισθωτού και να ειναι σε ένα Σωματείο εργαζόμενοι οι οποίο πρέπει να παλέψουν για μια καλύτερη συλλογική σύμβαση, για καλύτερους βασικούς μισθούς. Ειναι υποκριτικό να ειμαι εκεί, δεν το θεωρώ σωστό».

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό» με την συνέντευξη του Αντώνη Καφετζόπουλου:

