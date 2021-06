Κοινωνία

Ρόδος: συλλήψεις για απαγχονισμό σκύλου

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν άνδρα και μια γυναίκα, που ειναι αντιμέτωποι με αυστηρές ποινές.

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου, δύο ημεδαποί (άνδρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για θανάτωση ζώου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, χθες το απόγευμα, σε αγροτική περιοχή, θανάτωσαν με απαγχονισμό ζώο συντροφιάς (σκύλο) ιδιοκτησίας τους.

Μέσα σε όχημα των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το νεκρό ζώο και το σχοινί που χρησιμοποίησαν για τον απαγχονισμό.

Παραγγέλθηκε πραγματογνωμοσύνη στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κρατούνται και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Επιπλέον, σε βάρος τους βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο από το Νόμο 4039/12 διοικητικό πρόστιμο.

