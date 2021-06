Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Η κυνική ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τη δολοφονία της Καρολάιν

Τα λάθη που έκανε ο συζυγοκτόνος, η μαρτυρία που έδωσε άλλη τροπή στην υπόθεση και η ομολογία του που «ήρθε» μετά από έξι ώρες ανάκρισης.

Άφωνοι έμειναν οι αστυνομικοί με την κυνική ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, για τη δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν, ο οποίος μετά από σχεδόν 40 μέρες «θεάτρου» και από έξι ώρες ανάκρισης, «έσπασε» και ομολόγησε.

Ο 32χρονος συζυγοκτόνος πέρασε τη νύχτα της Πέμπτης στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, στο τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, μετά την ομολογία του, κατά την οποία περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς ο ίδιος έστησε το σκηνικό της δήθεν ληστείας.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομολόγησε πως σκότωσε με τα χέρια του την Καρολάιν και το σκυλί της οικογένειας, για να δημιουργήσει περισσότερες υποψίες στις Αρχές.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βγάλει την κάρτα μνήμης από τις κάμερες ασφαλείας, την οποία και πέταξε στην τουαλέτα, ώστε να εξαφανιστεί, στοχεύοντας στο να «μετατεθούν» οι υποψίες για την καταστροφή της στους ληστές.

Είπε πως η Καρολάιν ήταν ο μεγάλος του έρωτας και ότι, μετά τη γέννηση του μωρού τους είχαν συχνά καβγάδες. Καβγά ισχυρίστηκε ότι είχαν και το τελευταίο της βράδυ, όταν εκείνη τον έδιωξε από το κρεβάτι, ζητώντας του να χωρίσουν. Όπως είπε, φοβήθηκε ότι, αφού οι καβγάδες είχαν γίνει καθημερινότητα, θα έπαιρνε το παιδί και θα έφευγε.

Ο 32χρονος ομολόγησε στις 21:30 περίπου, μετά από πολύωρη κατάθεση και ενώ τα στοιχεία σε βάρος του: «Εκείνο το βράδυ της 11ης Μαΐου, τσακωθήκαμε πάλι για άλλη μια φορά. Με έδιωξε από το κρεβάτι και την είδα φεύγοντας να βάζει και το μωρό στην κούνια. Θόλωσα και ενώ συνέχιζε να φωνάζει, πήγα από πάνω της και της έκλεισα το στόμα με τα χέρια μου. Όταν κατάλαβα ότι είναι νεκρή, έψαξα να δω πώς να το καλύψω γιατί υπάρχει και ένα μωρό 11 μηνών. Δεν είχα συνεργό, τα έκανα όλα μόνος μου και προσπάθησα όσο μπορούσα να τα κάνω έτσι, ώστε να γίνουν πιστευτά».

Η ομολογία και τα λάθη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Για περισσότερες από έξι ώρες ήταν αντιμέτωπος με δύο αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ο 32χρονος πιλότος, καλούμενος να δώσει εξηγήσεις για τα στοιχεία και τα δεδομένα που του παρουσίαζε η Αστυνομία. Ό,τι είχε πει μέχρι χθες στους αστυνομικούς είχαν καταρρεύσει και η υπόθεση πλέον είχε πάρει άλλο δρόμο για τον συζυγοκτόνο. Ομολογώντας τη δολοφονία της συζύγου του, λόγω των προστριβών και της πρόθεσής της να χωρίσουν, αρνήθηκε ότι είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, παραδεχόμενος ότι έκανε ό,τι έκανε για να καλύψει τα ίχνη του. Σε αυτό το σενάριο βάσισε την τη σκηνοθεσία του χώρου και το κρέμασμα του σκυλιού.





Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι η κάρτα της κάμερας είχε αφαιρεθεί νωρίτερα από την ώρα που έλεγε, κάτι που διαπιστώθηκε όταν ανακτήθηκε το υλικό από την κάμερα, ούτε ότι το smart watch της Καρολάιν κατέγραψε τους παλμούς της την ώρα που εκείνος είχε πει ότι ήταν νεκρή, ήταν και το γεγονός ότι το δικό του τηλέφωνο κατέγραψε βήματα την ώρα που ισχυριζόταν πως ήταν δεμένος από τους «εισβολείς» στο σπίτι του.

Οι πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές για τη σχέση του ζευγαριού, που τελικά δεν ήταν όσο αγαπημένο παρουσιαζόταν, αλλά και για την πρόθεση της 20χρονης να αφήσει τον εν τέλει δολοφόνο της, ήταν που έριξαν φως στις έρευνες. Ο ίδιος βρισκόταν στο μνημόσυνο της Καρολάιν, στην Αλόννησο, αγκαλιάζοντας τη μητέρα της και κλαίγοντας μαζί της. Οι αστυνομικοί που πήγαν στο νησί για να τον μεταφέρουν τελικά στη ΓΑΔΑ με ελικόπτερο, του είπαν ότι έχουν προκύψει νέα και επείγοντα στοιχεία.





Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ η αποκάλυψη έχει σοκάρει το πανελλήνιο – και όχι μόνο, αφού το θέμα είναι ψηλά και στον βρετανικό Τύπο – μονοπωλώντας και την ειδησιογραφία.