Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε την Κυριακή η “μαύρη λίστα” των θυμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ αποκλιμακώνεται ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής 248 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 11 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 111 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 21 και στην Λάρισα 16.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η ημερίσια έκθεση επιτήρησης

