Euro 2020: Η Ιταλία νίκησε την Ουαλία και πήρε την πρωτιά (βίντεο)

Τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια έχει η Ιταλία, που είναι μια από τις ποιοτικότερες Εθνικές ομάδες της Ευρώπης.



Η Ιταλία είναι -ούτως ή άλλως- από τις ποιοτικότερες Εθνικές ομάδες της Ευρώπης και με την επιπλέον ισχύ που της προσέδωσε το στάδιο «Ολίμπικο» της Ρώμης, που φιλοξένησε τη «σκουάντρα ατζούρα» στις αναμετρήσεις της στον Α΄ όμιλο του Euro 2020, κατάκτησε πανηγυρικά την πρώτη θέση με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, επικρατώντας απόψε (και) της Ουαλίας, με 1-0.

Σκόρερ του μοναδικού τέρματος της συνάντησης ήταν στο 39ο λεπτό μια από τις (πολλές) «αλλαγές» του Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο Ματέο Πεσίνα. Με το σημερινό αποτέλεσμα η Ιταλία έφτασε στους 30 συνεχείς αγώνες αήττητη και ισοφάρισε το «στοιχειωμένο» ρεκόρ της ομάδας του Βιτόριο Πότσο, που διαρκούσε 82 χρόνια (από το 1939)!

Αντίπαλός της στις νοκ άουτ συναντήσεις της διοργάνωσης, στις 26 Ιουνίου (22:00) στο Γουέμπλεϊ, θα είναι η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στον Γ΄ όμιλο, δηλαδή μία από τις Ολλανδία, Ουκρανία, Αυστρία, κατά πάσα πιθανότητα μία από τις δύο τελευταίες, αφού οι πρωτοπόροι «οράνιε» δύσκολα θα απειληθούν στο τελευταίο παιχνίδι τους από τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο αγώνας

Σε αγωνιστικό επίπεδο και αντίθετα με τον Ρόμπερτ Πέιτζ, ο Μαντσίνι παρέταξε μια αρχική ενδεκάδα αλλαγμένη κατά τα 8/11 συγκριτικά με εκείνη εναντίον της Ελβετίας πριν από τέσσερις ημέρες, αφού στη φάση των νοκ άουτ αγώνων δεν θα πρέπει να έχει μόνο «φρέσκους» τους θεωρούμενους ως βασικούς αλλά ετοιμοπόλεμους και τους υπόλοιπους.

Ως εκ τούτου, θέση στο αρχικό σχήμα πήραν ούτε ένας, ούτε δύο αλλά οκτώ παίκτες από εκείνους που έβλεπαν μέχρι σήμερα τα παιχνίδια από τον πάγκο, καθώς θέση βασικού διατήρησαν μόνο οι Ντοναρούμα, Μπονούτσι και Ζορζίνιο, που έγιναν αλλαγές κατά τη διάρκεια, με ευχάριστο νέο την επιστροφή του Βεράτι μετά τον τραυματισμό του.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο εικοσάλεπτο. Η Ιταλία ξεκίνησε όπως πράττει επί ημερών Μαντσίνι, παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα προϊόντος του χρόνου χάρις στην ποιότητα της μεσαίας γραμμής της.

Ωστόσο, ήταν οι Βρετανοί εκείνοι που είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση, όταν στο 27΄ ο Γκάντερ πήρε την κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ κι έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Αντίθετα, ο Ματέο Πεσίνα ήταν πιο εύστοχος στο 39ο λεπτό, όταν σε εκτέλεση φάουλ από δεξιά πετάχτηκε και με εν κινήσει σουτ αιφνιδίασε τον Γουόρντ, σημειώνοντας το τρίτο τέρμα του στην Εθνική.

Μάλιστα, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Αταλάντα λίγο έλειψε να διπλασιάσει στο 42΄, όταν σε εξαιρετική μπαλιά του Βεράτι από αριστερά βγήκε ξανά ως «κρυφός» στην πλάτη της άμυνας αλλά πλάσαρε ελάχιστα άουτ αυτή τη φορά.

Το παιχνίδι πήρε οριστικά το δρόμο του στα πρώτα λεπτά του β΄ ημιχρόνου. Αφού στο 53΄ ο Μπερναρντέσκι «σημάδεψε» το δοκάρι του Γουόρντ σε εκτέλεση φάουλ, τρία λεπτά αργότερα οι Ουαλοί έμειναν με 10 παίκτες, καθώς ο Αμπάντου πήγε με τις τάπες στον Μπερναρντέσκι και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.





Με την Ιταλία να πηγαίνει σε διαχείριση στη συνέχεια, καθώς κρατούσε πια εύκολα τον έλεγχο, οι Ουαλοί επικεντρώθηκαν στο πως η διαφορά θα παραμείνει στο ένα γκολ, καθώς το 3-1 της Ελβετίας επί της Τουρκίας (έμεινε ως το τέλος) τους άγχωνε, απειλώντας τη δεύτερη θέση που κατείχαν.

Τελικά όχι μόνο το σκορ στο Μπακού έμεινε ως είχε ως το τέλος, αλλά η ομάδα του Πέιτζ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 στο 76΄, με τον Γκάρεθ Μπέιλ να σουτάρει ψηλά μέσα από την περιοχή παρότι ολομόναχος.

Οι Βρετανοί, τελικώς, κράτησαν τη δεύτερη θέση στον όμιλο χάρη στη διαφορά τερμάτων από τους Ελβετούς (3-2 έναντι 4-5) και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τον πρώτο του Β΄ ομίλου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το Βέλγιο, στις 26 Ιουνίου στο Άμστερνταμ.

Διαιτητής: Οβίντιου Χάτεγκαν (Ρουμανία)

Κόκκινες: 56΄ Αμπάντου

Κίτρινες κάρτες: Πεσίνα - Άλεν, Γκάντερ

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα (89΄ Σιρίγκου), Τολόι, Μπονούτσι (46΄ Ατσέρμπι), Μπαστόνι, Έμερσον, Πεσίνα (87΄ Καστροβίλι), Ζορζίνιο (75΄ Κριστάντε), Βεράτι, Κιέζα, Μπελότι, Μπερναρντέσκι (75΄ Ρασπαντόρι).

ΟΥΑΛΙΑ (Ρομπ Πέιτζ): Γουόρντ, Γκάντερ, Ρόντον, Αμπάντου, Ρόμπερτς, Άλεν (86΄ Λέβιτ), Μορέλ (60΄ Μουρ), Ν. Γουίλιαμς (86΄ Ντέιβις), Μπέιλ (86΄ Μπρουκς), Ράμσεϊ, Τζέιμς (75΄ Γουίλσον).

