Euro 2020: Η Ιταλία του Μαντσίνι ισοφάρισε ρεκόρ 82 χρόνων

Η εθνική Ιταλίας επέκτεινε σε 30 ματς το αήττητο σερί της και ισοφάρισε το καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία της.



Η Ιταλία ισοφάρισε ένα ρεκόρ που διαρκούσε από τη δεκαετία του 1930 και συγκεκριμένα για 82 χρόνια, παραμένοντας αήττητη για 30 συνεχείς αγώνες.

Οι «ατζούρι» νίκησαν με 1-0 (και) την Ουαλία στο στάδιο «Ολίμπικο» της Ρώμης σήμερα, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής του Α΄ ομίλου στο Euro 2020.

Μέχρι τώρα και με εκκίνηση την ισοπαλία (1-1) με την Ουκρανία, στις 10 Οκτωβρίου 2018, οι παίκτες του Ρομπέρτο Μαντσίνι παρέμεναν αήττητοι.

Ως εκ τούτου, η σημερινή νίκη με την Ουαλία δεν σήμανε μόνο την πρώτη θέση στον όμιλο (την κατακτούσε και με ισοπαλία), αλλά ισοδυναμούσε και με το ρεκόρ που είχε δημιουργήσει το συγκρότημα του Βιτόριο Πότσο.

Τότε, η «σκουάντρα ατζούρα» παρέμεινε αήττητη για 30 παιχνίδια και συγκεκριμένα από τις 24 Νοεμβρίου 1935 έως τις 20 Ιουλίου 1939.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατάκτησε τρεις μεγάλες διοργανώσεις: το Διεθνές Κύπελλο (International Cup), τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1938, σημειώνοντας 24 νίκες και έξι ισοπαλίες.

Η σημερινή ομάδα της Ιταλίας είναι «αχτύπητη» μετά την ήττα στο Nations League από την Πορτογαλία, στις 10 Σεπτεμβρίου 2018. Έκτοτε, ακολούθησαν 25 νίκες και 5 ισοπαλίες (έξι αγώνες ήταν φιλικοί).

Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι ποδοσφαιριστές του Μαντσίνι έχουν νικήσει και στους 11 τελευταίους αγώνες τους.

