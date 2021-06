Αθλητικά

Euro 2020 - Ντεμπελέ: Αποκλείστηκε λόγω τραυματισμού

Ο Ντεμπελέ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας με την Ουγγαρία. Τι ανακοίνωσε η γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός Ουσμάν Ντεμπελέ αποκλείστηκε από το Euro 2020 λόγω τραυματισμού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Ο Ντεμπελέ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας (1-1) της παγκόσμιας πρωταθλήτριας με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη το Σάββατο, για τον 6ο όμιλο.

«Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έκανε ακτινογραφία στο νοσοκομείο της Βουδαπέστης την Κυριακή το βράδυ», δήλωσε η γαλική ομσοπονδία (FFF), χωρίς να αναλύσει τη φύση του τραυματισμού. «Ο χρόνος ανάκαμψης είναι ασυμβίβαστος με το να παραμείνει στην ομάδα. Μετά από συζήτηση με τον παίκτη και τον (γιατρό της ομάδας) Φρανκ λε Καλ, ο (προπονητής) Ντιντιέ Ντεσάμπ αναγνώρισε ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποκλείεται για το υπόλοιπο τουρνουά.»

Ο Ντεσάμπ έχει ακόμα αρκετές άλλες επιθετικές επιλογές, εκτός από τους παίκτες που ξεκινούν (Γκριεζμάν, Μπενζεμά και Μπαπέ), έχοντας τους Ζιρού, Κομάν κια Μπεν Γιεντέρ στην ομάδα.

Η Γαλλία είναι στην κορυφή του 6ου ομίλου με τέσσερις βαθμούς, ένα μπροστά από την Πορτογαλία και τη Γερμανία και τρεις πάνω από την Ουγγαρία. θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία την τελεταία αγωνιστική την Τετάρτη.

