Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε κι άλλο η “μαύρη λίστα” των θυμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ αποκλιμακώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 489 νέα κρούσματα. Στην Αττική εντοπίστηκαν 252 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 36, στο Ηράκλειο Κρήτης 15 και στα Ιωάννινα 12.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:

