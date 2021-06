Κόσμος

Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: Φόβοι για εκατόμβη θυμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγνοείται η τύχη δεκάδων ενοίκων. Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον τόπο της καταστροφής. Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης.

Οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν 99 ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν δώσει σημεία ζωής μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτηρίου κοντά στο Μαϊάμι, δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μαϊάμι-Ντέιντ, Φρέντι Ραμίρες, εκφράζοντας φόβο για ένα βαρύ απολογισμό θυμάτων.

«53 άνθρωποι εντοπίστηκαν, αλλά δεν έχουμε κανένα νέο από 99 ανθρώπους», δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε αυτήν την καταστροφή, η αιτία της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί επί του παρόντος, και ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, δήλωσε ότι προετοιμάζεται για «άσχημα νέα».

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης:

Surveillance video of the Miami condo building collapse is absolutely devastating ???? pic.twitter.com/I74Q2aWhtQ — .???? SGT Valadez .???? (@SGTValadez) June 24, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: Ποινική δίωξη στον ιερέα για κακούργημα

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος συζυγοκτόνου στον ΑΝΤ1: τι μου είπε στη φυλακή (βίντεο)

UEFA: Τέλος ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ