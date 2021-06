Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ινδό ΥΠΕΞ: η Ελλάδα θα ήταν το φυσικό σημείο εισόδου για τις ινδικές επιχειρήσεις στην ΕΕ

Ο Πρωθυπουργός και ο ΥΠΕΞ της Ινδίας, συζήτησαν την προοπτική εγκαθίδρυσης Στρατηγικής Συνεργασίας, σε τομέα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Την προώθηση των διμερών σχέσεων και την προοπτική εγκαθίδρυσης στρατηγικής συνεργασίας σε τομέα αμοιβαίου ενδιαφέροντος συζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας δρ. Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ. Έμφαση δόθηκε στη σημασία που αποδίδουν τόσο η Ελλάδα όσο και η Ινδία σε θέματα σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις της με την Ινδία ενώ και οι δύο επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων.

Στην αρχή της συνάντησης ο πρωθυπουργός με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών είχαν τον εξής διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είχαμε την τελευταία συνάντηση των ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Επέστρεψα αργά χθες το απόγευμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας καλωσορίζουμε. Πιστεύω ότι είναι μια πραγματική ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Όπως σας είπε ο Υπουργός, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μας με την Ινδία. Πιστεύω ότι είναι μια σχέση που δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στο παρελθόν, κάτι που αυξάνει τις προσδοκίες για το μέλλον.

Αλλά η Ινδία είναι μια χώρα που έχω επισκεφτεί προσωπικά πολλές φορές. Έχω τον υψηλότερο θαυμασμό για τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Φυσικά, μιλάμε για δύο χώρες που έχουν πολιτισμούς με ιστορική διαδρομή πολλών αιώνων. Και επίσης, όσον αφορά την οικονομική συνεργασία, η Ελλάδα θα ήταν το φυσικό σημείο εισόδου για τις ινδικές επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Άρα υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε. Και πάλι, καλώς ήλθατε.

Με χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα ότι θα κάνετε τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Μαχάτμα Γκάντι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, με δεδομένη τη σημαντική επιρροή που είχε και εδώ, στην Ελλάδα.

Δρ. Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ: Ευχαριστώ κ. πρωθυπουργέ. Καταρχάς σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρωθυπουργού Μόντι. Και αποτελεί ξεχωριστό προνόμιο να βρίσκομαι εδώ στη διακοσιοστή επέτειο της ανεξαρτησίας σας. Είναι λοιπόν μια δήλωση στήριξης, αλληλεγγύης, φιλίας με την Ελλάδα. Αρχίσαμε χθες τις συζητήσεις μας και συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι μια φιλόδοξη σχέση. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε.

Ένα μέρος είναι, ασφαλώς, η διμερής, φυσική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Πιστεύω, ωστόσο, ότι ένα ευρύτερο πλαίσιο πηγάζει επίσης από το γεγονός ότι η σχέση μας με την ΕΕ, στο σύνολό της προοδεύει. Και είστε ένα πολύ σημαντικό κράτος-μέλος, με επιρροή, θα έλεγα, ώστε να μας υποστηρίξετε εντός της ΕΕ. Ωστόσο, είστε επίσης, από πολλές απόψεις, ένα σημείο συνάντησης μεταξύ πολλών από τις σχέσεις μας στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία αφενός και την ΕΕ αφετέρου.

Έχουμε έντονο ενδιαφέρον για τον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή. Εξετάζοντας λοιπόν όλα αυτά στρατηγικά θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλές, πολλές πτυχές σε αυτή τη σχέση που πρέπει να διερευνήσουμε πιο αποτελεσματικά και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής μου ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό.

Σεβασμός σε θέματα Διεθνούς Δικαίου, Δικαίου της Θάλασσας και αρχών του ΟΗΕ

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η προοπτική εγκαθίδρυσης Στρατηγικής Συνεργασίας, σε τομέα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που οι δύο χώρες θα επιλέξουν, που θα προσδώσει νέα ώθηση στις ήδη άριστες διμερείς σχέσεις ενώ ανακοινώθηκε η προσχώρηση της Ελλάδας στον Οργανισμό της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας, που αποτελεί ινδική πρωτοβουλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη θετική συνεισφορά της πρωτοβουλίας αυτής στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία που αποδίδουν τόσο η Ελλάδα όσο και η Ινδία σε θέματα σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τρέχουσα θητεία της Ινδίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως μη μόνιμο μέλος, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η συμμετοχή της μεγάλης αυτής σύγχρονης Δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων του Οργανισμού, τονίζοντας, παράλληλα, την υποψηφιότητα της χώρας μας για την περίοδο 2025-2026.

Τονίστηκε επίσης ότι η πολιτιστική συνεργασία συνιστά σημαντική παράμετρο των διμερών σχέσεων, με έμφαση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ υπογραμμίστηκε η παρουσία των δύο χωρών στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση της ινδικής πρότασης να τοποθετηθεί ανδριάντας του Μαχάτμα Γκάντι μπροστά από το κτίριο της Ινδικής Πρεσβείας. Τα αποκαλυπτήρια θα τελέσει ο Ινδός ΥΠΕΞ κατά την εδώ επίσκεψή του.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Ινδίας, δρ. Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, είναι η πρώτη στη χώρα μας και πραγματοποιείται λίγο μετά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Ινδίας, όπου ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κατά την οποία τονίστηκε η σημασία την οποία αποδίδει η Ευρώπη στην εταιρική σχέση με την Ινδία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, η διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.