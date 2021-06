Κοινωνία

Ρουβίκωνας: Προσαγωγές μελών της αναρχικής ομάδας

Γιατί προσήχθησαν δέκα πέντε μέλη του Ρουβίκωνα.

Σε προσαγωγές 15 μελών του Ρουβίκωνα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν μετά από διπλή παρέμβαση της αναρχικής ομάδας στις πρεσβείες του Ισραήλ και της Τουρκίας.

