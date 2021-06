Πολιτική

ΚΚΕ - Πολιτικό Γραφείο: ποια είναι τα 13 μέλη του

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο όργανο, που προέκυψε από το Συνέδριο του κόμματος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, «η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, σε συνεδρίασή της εξέλεξε το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο αποτελείται από 13 μέλη».

Η σύνθεση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ είναι η εξής:

Κουτσούμπας Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ

Αρβανιτάκης Δημήτρης

Γκιώνης Θέμης

Καπέτη Θεανώ

Μαρίνος Γιώργος

Μπέλλου Ελένη

Παπαδόπουλος Μάκης

Παπασταύρου Κύριλλος

Παρασκευάς Κώστας

Πρωτούλης Γιάννης

Ράζου Λουίζα

Σοφιανός Νίκος

Χιώνης Θοδωρής

«Συνεδρίασε επίσης η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΚΕΟΕ), η οποία εξέλεξε πρόεδρό της, την Κακουλίδου Χρύσα», αναφέρει το ΚΚΕ.

Την Κυριακή ολοκλήρωθηκε το Συνέδριο του ΚΚΕ, με την επανεκλογή του Δημήτρη Κουτσούμπα στην θέση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ εξελέγησαν και τα 81 μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος

