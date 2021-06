Η τροπική καταιγίδα Ντάνι έφθασε στη Νότια Καρολίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιστήμονες προειδοποίησαν για τοπικές πλημμύρες σε αστικές περιοχές κατά μήκος της ακτής.

Η τροπική καταιγίδα Ντάνι έφθασε πάνω από τη γη στο βόρειο τμήμα της νήσου Πρίτσαρντ, σε μικρή απόσταση από τη βάση Μπόφορτ της αεροπορίας Πεζοναυτών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) χθες Δευτέρα.

Η τέταρτη τροπική καταιγίδα, την οποία βάφτισαν οι μετεωρολόγοι τη φετινή περίοδο των τυφώνων στον Ατλαντικό, βρισκόταν νωρίτερα 20 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Μπόφορτ, στη Νότια Καρολίνα, με ριπές ανέμων ως και 65 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το NHC, μέρος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, που έχει τη βάση του στο Μαϊάμι.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες βροχές τόσο στην ενδοχώρα όσο και στη βορειοανατολική Αλαμπάμα. Ακόμα, προειδοποίησαν για τοπικές πλημμύρες σε αστικές περιοχές κατά μήκος της ακτής.

Tropical Storm #Danny is very near the southern coast of South Carolina, and it is expected to make landfall during the next few hours. Here are the 5 pm EDT Key Messages. For more details, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/uhqfTKOtRm