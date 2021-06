Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Πετρούνιας και Κορακάκη στο Τόκιο

Ομόφωνη απόφαση απο την Ολομέλεια της Ελληνικης Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στη συνεδρίαση της Ολομέλειας αποφάσισε ομόφωνα Σημαιοφόροι για την Ελλάδα στην Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» να είναι οι Ολυμπιονίκες Αννα Κορακάκη (σκοποβολή) και Λευτέρης Πετρούνιας (γυμναστική).

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που την ελληνική σημαία θα κρατήσουν δύο αθλητές, ακολουθώντας τη σχετική απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ισότητας των Φύλων.

Η Αννα Κορακάκη δήλωσε: «Είναι πραγματικά σπουδαία η τιμή που μου κάνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και θέλω να την ευχαριστήσω που με επέλεξε. Θα είναι σίγουρα μοναδικό το συναίσθημα να κρατάς τη σημαία της πατρίδας σου στην Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων σε μία μάλιστα ιστορική στιγμή, καθώς αυτό θα το κάνω μαζί με τον Λευτέρη».

Ο Λευτέρης Πετρούνιας τόνισε: «Νιώθω τεράστια τιμή που θα κρατήσω την σημαία μας καθώς εκπληρώνεται ένα όνειρο που είχα από παιδί! Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και είμαι σίγουρος ότι αυτή η στιγμή θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό και την καρδιά μου».

Επίσης κατά πλειοψηφία, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε η επιλογή του αθλητή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Mountain Bike των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» μεταξύ του Δημήτρη Αντωνιάδη και του Περικλή Ηλία να κριθεί σε αγώνα μεταξύ των δύο αθλητών στη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που θα γίνει στις 10 Ιουλίου.

Τέλος εγκρίθηκε η υποψηφιότητα της διεξαγωγής των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2023 ή του 2025 να διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.



