Ολυμπιακός: Επιστροφή στις νίκες - Αγωνία για Τικίνιο

Τραυματίστηκε ο Βραζιλιάνος στο νικηφόρο φιλικό των "ερυθρόλευκων" επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο Ολυμπιακός «επέστρεψε» στις νίκες στα φιλικά ματς που δίνει επί αυστριακού εδάφους, αλλά αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τον Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος είδε τον Τικίνιο να τραυματίζεται και να περνά εκτός αγώνα.

Μετά την ήττα από την Σάλτσμπουργκ, οι Πειραιώτες επικράτησαν με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο τέταρτο κατά σειρά φιλικό τεστ που έδωσαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας περιόδου στο Σβαρτζ της Αυστρίας (μετρούν άλλες δύο νίκες με το ίδιο σκορ, 1-0, επί των Βόλφσμπεργκερ και Κράσνονταρ.

Αυτό που απασχολεί, πάντως, περισσότερο τους πρωταθλητές Ελλάδας είναι ο τραυματισμός του Τικίνιο, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, όπως και ο Κουντέ, αλλά αποχώρησε στο 56ο λεπτό, έχοντας χτυπήσει στον δεξί ώμο μετά από πτώση.

Μετά από ένα «στείρο» πρώτο 45λεπτο, οι Βούλγαροι προηγήθηκαν στο 58΄ με κεφαλιά του Αχμέντοφ, κι ενώ ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, καθώς δεν έχει προλάβει να γίνει η αλλαγή του Τικίνιο.

Η απάντηση της ελληνικής ομάδας ήταν άμεση και πέντε λεπτά αργότερα ισοφάρισε με υπέροχο τελείωμα του Χασάν από σέντρα του Τσούμιτς, ενώ ο νεαρός Σέρβος έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό διαμορφώνοντας και το τελικό σκορ στο 78΄, από σφάλμα της βουλγαρικής άμυνας.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ενδεκάδα τους Κρίστινσον, Λαλά, Παπαδόπουλο, Καλογερόπουλο, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Σουρλή, Κουντέ, Βαλμπουενά, Χασάν και Τικίνιο.

Στη διάρκεια της αναμέτρησης, στο β΄ ημίχρονο, έπαιξαν και οι Σα, Ανδρούτσος, Μάρκοβιτς, Σεμέδο, Αποστολόπουλος, Σαπουντζής, Τιάγκο Σίλβα, Βρουσάι, Τσούμιτς.



