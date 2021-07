Κοινωνία

Φωτιά στην Κηφισιά

Στη "μάχη" της κατάσβεσης επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Κάηκαν δύο αυτοκίνητα.

Συναγερμός έχει σημάνε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που έχει ξεσπάσει σε οικοπεδικό χώρο και καίει ξερά χόρτα στη θέση Καλυφτάκη στην Κηφισιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 13 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ συνδράμει και ελικόπτερο.

Οι φλόγες μπήκαν και σε αυλή σπιτιού με αποτέλεσμα να καούν δύο αυτοκίνητα. Ευτυχώς, όμως, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών η φωτιά δεν πλησίασε το οίκημα.

Οι καπνοί ήταν ορατοί από τον Κηφισό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της οδού Καλυφτάκη στην Κηφισιά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 13 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2021

