Τοπικά Νέα

Φωτιές σε Αιγιάλεια και Μεγαλόπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δασικές φωτιές. Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Πυροσβεστική.

Μεγάλη δασική πυρκαγιά μαίνεται κοντά στην περιοχή Κυπαρίσσια του Δήμου Μεγαλόπολης.

Επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα. Συνδράμουν από αέρος τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στις φλόγες έχει παραδοθεί δασική έκταση και στην περιοχή Κάτω Μαυρίκι Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Χρήστος Παππάς: Στις φυλακές Δομοκού ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής

Euro 2020: Με στόχο το Γουέμπλεϊ...