Ομόνοια: Νεκρός άντρας στο πεζοδρόμιο

Σοκ με άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο κέντρο της Αθήνας. Έφερε τραύμα στο κεφάλι. Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ.

Νεκρός βρέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, πιθανόν αλλοδαπός, στο πεζοδρόμιο της οδού Σατωβριάνδου 34 στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 35-40 ετών, έφερε τραύμα στο κεφάλι και εξετάζεται η εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο αναμένεται το πόρισμα από την εξέταση του ιατροδικαστή, που διευκρινίσει τα αίτια θανάτου.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

