Ιαπωνία: φονική κατολίσθηση παρασύρει σπίτια (βίντεο)

Νεκροί και αγνοούμενοι μετά τις καταρρακτώδεις βροχές και τις κατολισθήσεις.

Οι αρχές της Ιαπωνίας εκφράζουν φόβους ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, μετά τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες έπληξαν την πόλη Ατάμι, στα κεντρικά της χώρας, όπου περίπου 20 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα, ο οποίος συγκάλεσε μια ειδική ομάδα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων για να αντιμετωπίσει την κρίση, ζήτησε από τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.

«Ενδέχεται να σημειωθούν νέες σφοδρές βροχοπτώσεις και πρέπει να επιδείξουμε τη μέγιστη προσοχή», είπε ο Σούγκα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής παρέμβασής του.

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή στο Ατάμι, σε απόσταση 90 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Τόκιο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε το NHK.

Το ιαπωνικό δίκτυο μετέδωσε πλάνα, όπου διακρίνονται σπίτια που έχουν καταρρεύσει ή έχουν μισο-βυθιστεί κάτω από τα λασπόνερα, τα οποία κατέκλυσαν την πόλη μαζί με συντρίμμια. Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται αυτοκίνητα που έχουν καλυφθεί από το νερό.

Ο στρατός της Ιαπωνίας έστειλε ομάδες διάσωσης στην πόλη, όπου περίπου 80 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, σύμφωνα με το NHK.

Περίπου 2.830 νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία ηλεκτροδότησης Tokyo Electric Power.

