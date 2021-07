Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το πιο ασφαλές μέρος στον κόσμο

Ποιο είναο το πιο ασφαλές μέρος στον κόσμο λόγω του μεγάλου ποσοστού εμβολιασμού.

Η μικρή αμερικανική Πολιτεία του Βερμόντ, στα σύνορα με τον Καναδά, ήταν ήδη γνωστή για το σιρόπι σφένδαμου, τους σκληρούς χειμώνες και τον γερουσιαστή της Μπέρνι Σάντερς. Η πανδημία της έδωσε νέα φήμη: έχει το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού κατά της Covid-19 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αγροτική αυτή Πολιτεία της Νέας Αγγλίας, η δεύτερη λιγότερο κατοικημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες με 640.000 κατοίκους, ξεπέρασε το όριο του 80% του επιλέξιμου πληθυσμού στα μέσα Ιουνίου που είχε λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της Covid. Και προχωρά στην κορυφή της αμερικανικής κατάταξης, στο εξής με το 82% των άνω των 12 ετών που έχουν τουλάχιστον μερικώς εμβολιαστεί, πολύ μπροστά από τον εθνικό μέσο όρο του 64% και σχεδόν διπλάσιο από αυτό του Μισισίπι, που είναι τελευταίο.

"Αυτό μας καθιστά μάλλον το ασφαλέστερο μέρος της χώρας, ίσως ακόμη και του κόσμου", δήλωσε ο Μαρκ Λεβίν, επικεφαλής των πολιτειακών υπηρεσιών υγείας, που έχει πάνω στο γραφείο του μια μινιατούρα αγαλματίδιο του Δρα 'Αντονι Φάουτσι, του διάσημου ιατρικού συμβούλου του Λευκού Οίκου.

Αξιωματούχοι και κάτοικοι του Βερμόντ αποδίδουν αυτήν την επιτυχία στον πολλαπλασιασμό των εμβολιαστικών κέντρων, στην εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς υπευθύνους, στην επιστήμη και σε ένα ισχυρό κοινοτικό πνεύμα.

"Οι κάτοικοι του Βερμόντ δίνουν προτεραιότητα στην υγεία τους, κάτι που αποτελεί μια καλή αφετηρία", λέει ο Λεβίν, από το γραφείο του στο Μπέρλινγκτον, την κύρια πόλη του Βερμόντ στις όχθες της λίμνης Τσαμπλέιν.

Είναι επίσης "συνεργάσιμοι και σέβονται τους κανόνες", συνεχίζει, επικαλούμενος μεγάλη παράδοση συμμετοχής στην τοπική ζωή σε όλη την περιφέρεια της Νέας Αγγλίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης τις Πολιτείες του Μέιν και της Μασαχουσέτης, με επίσης πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμού.

Το Βερμόντ, του οποίου ο πληθυσμός είναι σε ποσοστό 94% λευκοί και έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης στη χώρα, έχει καταγράψει σχεδόν 250 θανάτους από την Covid-19. Ο κυβερνήτης του Φιλ Σκοτ, ένας μετριοπαθής Ρεπουμπλικανός, ήρε όλους τους περιορισμούς όταν το ποσοστό των εμβολιασμένων ξεπέρασε το 80%.

Ο 'Εβαν Ντέιβιντ Γουόρνερ, μουσικός του δρόμου στο Μπέρλινγκτον, είναι πεπεισμένος ότι ο χαρακτήρας των κατοίκων έπαιξε βασικό ρόλο.

"Εμείς από το Βερμόντ πιστεύουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια όλων. Είναι ένας ηθικός και κοινωνικός κώδικας", δήλωσε ο 23χρονος κιθαρίστας, ανάμεσα σε δύο τραγούδια.

Σε αυτήν την ορεινή Πολιτεία με τον διάσπαρτο πληθυσμό της -- οι άνθρωποι την επισκέπτονται για σκι τον χειμώνα και για πεζοπορία το καλοκαίρι -- ο εμβολιασμός του πληθυσμού παρουσίασε ωστόσο πραγματικές προκλήσεις.

Όταν ο ρυθμός των εμβολιασμών επιβραδύνθηκε στα μεγάλα κέντρα, κινητές μονάδες μετέβησαν σε απομακρυσμένα μέρη, στις όχθες των λιμνών, στα εθνικά πάρκα και στα αγροκτήματα, για να εμβολιαστούν οι αγρεργάτες, που είναι συχνά μετανάστες.

- "Βολικό" -

"Συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να πάμε να τoυς βρούμε", εξηγεί η νοσοκόμα Έλεν Μόνγκερ, περιμένοντας πιθανούς μελλοντικούς εμβολιασμένους σε μια αγορά τοπικών προϊόντων της κωμόπολης Νόρθφιλντ, 70 χλμ. από το Μπέρλινγκτον.

"Μερικές φορές αυτό σημαίνει ότι παίρνεις επαρχιακούς δρόμους ή πηγαίνεις σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Είχα πάει σε μέρη όπου δεν θα είχα σκεφθεί να πάω ποτέ ως νοσοκόμα, δηλώνει, καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε πάγκους με βιολογικά τσάγια, σπιτικά τουρσιά και φρεσκοκομμένες φράουλες.

Λίγο πιο πέρα, στο Γουέμπστερβιλ, στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς προτείνουν το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε υπαλλήλους του Vermont Creamery: αυτό το τυροκομείο συνεργάστηκε με τη Φρουρά για να αυξήσει το ποσοστό εμβολιασμού μεταξύ των υπαλλήλων του, το οποίο περιοριζόταν στο 55%.

"Προσπαθούμε απλά να εξαλείψουμε όλα τα εμπόδια", λέει η Κέιτ Πέιν, διευθύντρια μάρκετινγκ του τυροκομείου, το οποίο προσφέρει επίσης δωρεάν τάκος στους πρόσφατα εμβολιασμένους.

Πολλές ώρες εργασίας, μεγάλες μετακινήσεις από το σπίτι στη δουλειά και οικογενειακές υποχρεώσεις είχαν εμποδίσει μέχρι τώρα ορισμένους υπαλλήλους να εμβολιαστούν.

"Ήταν απλά βολικό", λέει ένας από αυτούς, ο Τζέισον Στράιντ, για να εξηγήσει γιατί τελικά έκανε το εμβόλιο στο τυροκομείο.

Για πολλούς κατοίκους του Βερμόντ, το ποσοστό ρεκόρ εμβολιασμού είναι μια ανακούφιση.

"Είναι υπέροχο να βλέπεις γύρω σου πρόσωπα φυσιολογικά, χαμογελαστά", λέει η Αϊντα Αρμς, 21 ετών, εργαζόμενη σε κατάστημα ρούχων του Μπέρλινγκτον. "Ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασμού τονώνει και την οικονομία".

Το Βερμόντ δεν έχει δώσει κανένα θεαματικό κίνητρο για να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί, δηλώνει λέει ο Μαρκ Λεβίν. "Σε μας δεν υπήρχε μεγάλη λαχειοφόρος αγορά όπως σε ορισμένες Πολιτείες -- μόνο, κάποιες φορές, ένα δωρεάν παγωτό χωνάκι.

Για τον υγειονομικό αξιωματούχο, δεν είναι ο δισταγμός ως προς τον εμβολιασμό που αποτρέπει τους επιφυλακτικούς, αλλά μάλλον μια κάποια "αδράνεια".

Όπως και να 'ναι ο Λεβίν είναι αποφασισμένος να εμβολιάσει τους συμπολίτες του, πολλώ δε μάλλον όταν αυξάνεται η ανησυχία γύρω από τις μεταλλάξεις του ιού και της παραλλαγής Δέλτα. "Η επιμονή: αυτή είναι μια άλλη αξία της Νέας Αγγλίας", δηλώνει.

