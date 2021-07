Κοινωνία

Μενίδι: φωτιά από κεραυνούς

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Διάσπαρτες εστίες φωτιάς προκάλεσαν κεραυνοί που έπεσαν κατά την διάρκεια κακοκαιρίας στην περιοχή του δήμου Αχαρνών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επί τόπου έχουν σπεύσει 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν και εθελοντές πυροσβέστες.

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, συνοδεία κεραυνών, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αχαρνών Αττικής επιχειρούν σε διάφορες εστίες πυρκαγιάς 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2021

Επίσης, φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πεντέλη. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η εστία της οποίας βρίσκεται στα όρια του Διονύσου, πλησίον του Γερμανικού Νεκροταφείου, επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα. Ρίψεις νερού από αέρος επιχεορούν δύο ελικόπτερα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο νησί της Άνδρου και συγκεκριμένα στην περιοχή Ζαγορά. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η φωτιά εντοπίζεται σε χαράδρα και βρίσκεται αυτή την ώρα υπό μερικό έλεγχο.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: George Ntouskos

