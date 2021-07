Αθλητικά

Άρεσε η ΑΕΚ κόντρα στην Αντβέρπ

Νικηφόρο το ντεμπούτο του Τζαβέλλα στην ομάδα του Μιλόγιεβιτς

Θετική εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ στο τρίτο φιλικό της στην Ολλανδία, επικρατώντας 2-0 της Aντβέρπ.

Ντεμπούτο με τη φανέλα της Ένωσης πραγματοποίησε ο Γιώργος Τζαβέλλας, που ξεκίνησε σε ρόλο αριστερού στόπερ με παρτενέρ τον Ιονούτ Νεντελτσεάρου, σκόρερ του πρώτου γκολ.

Στο 52΄ ο Ρουμάνος εκμεταλλεύτηκε γύρισμα του Μάνταλου μέσα στην περιοχή και έγραψε το 1-0, ενώ στο 65΄ ο Αλμπάνης από μεταβίβαση του Ανσαριφάρντ πρόλαβε την έξοδο του Βέλγου γκολκίπερ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Γενικά ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς επέμεινε για αρκετή ώρα στο βασικό σχήμα, στο οποίο δεν συμπεριλήφθηκε ο Κώστας Γαλανόπουλος αφού αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αστράγαλο και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Ελάχιστες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέχρι το 75΄, όταν μπήκαν οι «μικροί» και είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ματς με επτά παίκτες κάτω των 21 ετών.

Η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» ολοκληρώνεται στην Παρασκευή (9/7) με την αποστολή να μεταβαίνει στη Μπριζ για το τελευταίο φιλικό εναντίον της τοπικής, Κλαμπ.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Τσιντώτας (75΄ Γκίνης), Μπακάκης (75΄ Νταντσένκο), Νεντελτσεάρου (70΄ Ραντόνια), Τζαβέλλας (75΄ Μιτάι), Λόπες, Σάκχοφ, Σιμάνσκι (75΄ Σαμπανάτζοβιτς), Μάνταλος (75΄ Ρουκουνάκης), Γκαρσία (62΄ Τάνκοβιτς), Αλμπάνης (80΄ Μαχαίρας), Ανσαριφάρντ (80΄ Χριστόπουλος).

ΑΝΤΒΕΡΠ (Μπράιαν Πρίσκε): Ντε Βολφ, Κίρινεν, Ντε Λάετ, Σεκ, Μπούτα, Βερστρέτε Μπ., Βερστρέτε Λ., Αμπόμα, Γκέρκενς, Ντε Πο, Φράι

Στο β΄ ημίχρονο έπαιξαν οι: Μπάιρανβαντ, Μποάκιε Μουάνζα, Φαν ντεν Μπος, Κρασνίκι, Μπόγια, Ντε Σαρτ, Μουρατάι, Σούσι, Μπένσον, Μπενζά

