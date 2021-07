Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου: Σε εξειδικευμένο κέντρο για εγκαύματα στην Γαλλία

Συνεχίζεται ο "Γολγοθάς" για την γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, πριν από έναν χρόνο.

Της Μαρίας Θεμελή

Σε κέντρο αποκατάστασης στη Γαλλία, βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες, η Ιωάννα Παλιοσπύρου που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, πριν από έναν χρόνο.

Συγκεκριμένα η Ιωάννα Παλιοσπύρου βρίσκεται σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στο Μονπελιέ.

Είναι η πρώτη φορά μετά την επίθεση με το βιτριόλι που φεύγει από το σπίτι της και το προστατευμένο περιβάλλον που ζει, προκειμένου να υποβληθεί σε μια εξειδικευμένη θεραπεία για την αποκατάσταση εγκαυμάτων.

Θα μείνει 3 εβδομάδες εκεί και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα όπου θα υποβληθεί εκ νέου σε μια σειρά από χειρουργεία.

Στη Γαλλία η Ιωάννα θα εξακολουθήσει να πηγαίνει τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια και θα επαναλαμβάνει τις ίδιες θεραπείες με την ελπίδα, όχι μόνο να αποκατάστησει την υγεία της, αλλα πάνω απ 'ολα όπως λέει να ξαναβρεί το χαμόγελο της.

