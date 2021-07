Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτιά ξέσπασε στην Πάρνηθα, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χασιά στην Πάρνηθα του δήμου Φυλής Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χασιά, του δήμου Φυλής Αττικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Όλυμπος: Για τρίτη μέρα έρευνες για τον ορειβάτη

Κομισιόν – ελληνική οικονομία: αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω οι προβλέψεις για ανάπτυξη

Αϊτή: Δολοφόνησαν τον Πρόεδρο της χώρας