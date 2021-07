Life

Σάρον Στόουν: Ποιος είναι ο 25χρονος ράπερ που της έχει “κλέψει” την καρδιά;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένθερμη υποστηρίκτρια του "ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά", φαίνεται πως είναι η 63χρονη ηθοποιός.

Ο Sharon Stone φέρεται να βγαίνει με τον 25χρονο ράπερ RMR. Η 63χρονη ηθοποιός βγαίνει στο Λος Άντζελες και χορεύει σε χιπ χοπ κλαμπς με τον νεαρό μουσικό, σύμφωνα με πηγές της The Sun.

Πηγές επιβεβαίωσαν στο Page Six ότι η Sharon και o RMR έχουν εντοπιστεί σε ραντεβού, σε διάφορες περιοχές του Λος Άντζελες.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Τραπεζικός λογαριασμός δίνει απαντήσεις για τα κίνητρα

Τροχαίο στη Βουλή: ο πατέρας του Ιάσονα αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Euro 2020: Τι σας φταίει η Αγγλία;