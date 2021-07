Life

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Είναι μια δύσκολη περίοδος για μένα

"Μου λείπει πολύ ο άντρας και τα παιδιά μου....", δήλωσε η Σαρλίν, δίνοντας τροφή για σειρά σχολίων.

Σενάρια επί σεναρίων έχουν γραφτεί για την απούσα πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, από το πριγκιπάτο. Εξακολουθεί να βρίσκεται στη Νότια Αφρική, όπου υποβάλλεται, σύμφωνα με το Channel 24, σε «πολλαπλές επεμβάσεις» μετά τη λοίμωξη ΩΡΛ που υπέστη τον Μάιο. Σημειωτέον τα παιδιά και ο σύζυγός της την επισκέφθηκαν τον περασμένο μήνα δημοσιεύοντας φωτογραφίες, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Καθώς συνεχίζεται η ανάρρωσή της, η πρώην Ολυμπιονίκης της κολύμβησης μίλησε στο Channel 24 της Νότιας Αφρικής: «Είναι μια δύσκολη περίοδος για μένα. Μου λείπει πολύ ο άντρας και τα παιδιά μου». Και συνεχίζει: «Ήταν εξαιρετικά δύσκολο για μένα όταν με ενημέρωσε η ιατρική μου ομάδα ότι δεν μπορούσα να επιστρέψω σπίτι. Ο Άλμπερτ είναι ο βράχος και η δύναμή μου και χωρίς την αγάπη και την υποστήριξή του δεν θα μπορούσα να περάσω αυτή την οδυνηρή στιγμή» συμπλήρωσε η πριγκίπισσα.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν είχε ταξιδέψει στην Αφρική για να συμμετάσχει σε μια εκστρατεία κατά της λαθροθηρίας των ρινόκερων. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η σύζυγος του Αλβέρτου έχει να εμφανιστεί δημόσια στο πλευρό του άνδρα της από τα τέλη Ιανουαρίου. Η μακρόχρονη απουσία της έχουν πυροδοτήσει πολλά σενάρια σχετικά με τον γάμο και την προσωπική της ζωή. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία για κρίση στον γάμο της.

