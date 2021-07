Κόσμος

Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: Δραματικός ο απολογισμός των θυμάτων

Περισσότεροι από τους νεκρούς οι αγνοούμενοι, για τους οποίους έπαψαν οι έρευνες.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση πολυκατοικίας την 24η Ιουνίου στο Σέρφσαϊντ, στη Φλόριντα, ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές χθες Πέμπτη, δύο εβδομάδες μετά την καταστροφή, καθώς ανασύρθηκαν ακόμη 10 πτώματα.

Μία ημέρα νωρίτερα, τα σωστικά συνεργεία αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην έρευνα για επιζώντες, περνώντας στη φάση της περισυλλογής των πτωμάτων.

Ακόμη 76 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, κατά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι τοπικές αρχές.

Οι έρευνες για σχεδόν δύο εβδομάδες στον σωρό των συντριμμιών αυτής που ήταν 12ώροφη πολυκατοικία μπροστά στη θάλασσα στην κοινότητα Σέρφσαϊντ δεν επέτρεψε να ανασυρθεί κανένας επιζών, πέρα από έναν έφηβο λίγες ώρες μετά την καταστροφή.

Μολαταύτα «προσευχόμαστε ακόμα για ένα θαύμα», δήλωνε χθες ο δήμαρχος του μικρού δήμου των 6.000 κατοίκων, ο Τσαρλς Μπερκέτ, διαβεβαιώνοντας ότι επιμένει να μην «έχει εγκαταλείψει όλες τις ελπίδες».

Τη 15η ημέρα επιχειρήσεων, τα μέλη των σωστικών συνεργείων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη 01:20 – την ώρα που κατέρρευσε το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου.

«Η δουλειά συνεχίζεται με την ταχύτητα και με τη συναίσθηση του επείγοντος που είναι απαραίτητες», τόνισε η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, στην οποία υπάγεται διοικητικά η Σέρφσαϊντ.

«Εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο για να βρούμε τα θύματα και να επιτρέψουμε στις οικογένειες να τα πενθήσουν το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε η κυρία Λιβάιν Κάβα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αστυνομικοί και ιατροδικαστικοί έχουν επιφορτιστεί με το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των πτωμάτων ή των ανθρωπίνων υπολειμμάτων για να ειδοποιηθούν οι συγγενείς των θυμάτων.

Η Λιβάιν Κάβα διευκρίνισε ότι ραβίνοι συνεργάζονται με την αστυνομία για την ανάκτηση των θυμάτων με σεβασμό στις θρησκευτικές τους παραδόσεις, καθώς στη Σέρφσαϊντ ζει μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Τα σωστικά συνεργεία συγκεντρώνουν εξάλλου προσωπικά αντικείμενα – έγγραφα ταυτότητας, φωτογραφίες, σχολικές βεβαιώσεις, κοσμήματα, πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, όπλα.

Η δήμαρχος κάλεσε τους συγγενείς των θυμάτων να ενημερώσουν για τα «απολεσθέντα αντικείμενα» που θα «εργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες για να παραδοθούν στις οικογένειες».

Τουλάχιστον 124 τόνοι συντριμμιών έχουν απομακρυνθεί από τα συντρίμμια του Champlain Towers South, που κατέρρευσε από ακόμη ανεξιχνίαστη αιτία, έστω κι αν το κτίριο είχε φθορές σε ορισμένα σημεία του.

Ό,τι απέμενε όρθιο από την πολυκατοικία κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενο τρόπο το βράδυ της Κυριακής, καθώς η αστάθειά του ήγειρε κίνδυνο για τη ζωή των μελών των σωστικών συνεργείων. Οι ομάδες μπόρεσαν κατόπιν να συνεχίσουν την έρευνα σε σημεία που ήταν απρόσιτα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

