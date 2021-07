Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η μαμά του Αντώνη Ρέμου τραγουδά live “στον αέρα” (βίντεο)

Πρωινή έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη από την Θεσσαλονίκη έκανε η κ. Ελένη Πασχαλίδη.

Ευχάριστο πρωινό ξάφνιασμα για τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συνεργάτες του στην Αθήνα, επεφύλαξε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, στην πρώτη σύνδεση της ημέρας με την Θεσσαλονίκη.

Η έκπληξη της, για την τελευταία εκπομπή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν δεν ήταν άλλη από την Ελένη Πασχαλίδη, την μαμά του Αντώνη Ρέμου, η οποία ήταν δίπλα τστην δημοσιογράφο, που βρισκόταν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η κ. Πασχαλίδη θέλησε να ευχηθεί στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος χαμογελώντας την ευχαρίστησε για την παρουσία της στην εκπομπή.

Η μαμά του Αντώνη Ρέμου, όταν ρωτήθηκε ποιο τραγούδι του γιού της αγαπάει περισσότερο απάντησε με χιούμορ και χαμογελώντας, «δεν θυμάμαι κανένα…έχω και λιγο Αλτσχάιμερ»

Η κ. Πασχαλίδη δεν δίστασε πάντως να τραγουδήσει live στον «αέρα» της εκπομπής, αρχικά ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος, με σιγόντο από την δημοσιογράφο που ήταν δίπλα της.

Αφού αντάλλαξε ευχές με τον Γιώργο Παπαδάκη, λίγο πριν το κλείσιμο της ζωντανής σύνδεσης με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η μαμά του Αντώνη Ρέμου τραγούδησε, συνοδευόμενη και από τον παρουσιαστή, το «Σ΄ αγαπώ, γιατί είσαι ωραία».

Δείτε το απόσπασμα με την μαμά του Αντώνη Ρέμου από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» της Παρασκευής:

