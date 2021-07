Κοινωνία

Φωτιά στην Ανάβυσσο

Άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι..

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Ανάβυσσο το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με την ενημέρωσης της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα η φωτιά να έχει πάρει έκταση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Dόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση του οικισμού Καταφυγίου καθώς το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται πολύ κοντά.

