Κορονοϊός - Παρασκευής: Ο εμβολιασμός είναι η λύση στο πρόβλημα

Μπορεί τα κρούσματα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισραήλ να έχουν αυξηθεί λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, ωστόσο ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ είναι πολύ χαμηλός. Επίσης η συμπτωματολογία της μετάλλαξης Δέλτα διαφέρει ελαφρά από την προηγούμενη μετάλλαξη, ενώ όσον αφορά τη σοβαρότητα της νόσησης δεν υπάρχουν ακόμα ασφαλή στοιχεία. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να κάνει πιο σοβαρή νόσηση.

Οι διαπιστώσεις ανήκουν στον αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας κ. Δημήτρη Παρασκευή, ο οποίος σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση είναι εξαιρετικά μικρός για τους πλήρως εμβολιασμένους, ακόμα και για τη Δέλτα.

Για το αν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά αυτών που νοσούν με τη μετάλλαξη Δέλτα στην Ελλάδα, ο καθηγητής απαντά ότι είναι ακόμη νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις, «αλλά φαίνεται ότι δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ υψηλά. Ωστόσο παρουσιάζουν αυξητική τάση».

Στην ερώτηση που κρέμεται στα χείλη όλων, για το αν δηλαδή θα κλειστούμε εκ νέου μέσα το Φθινόπωρο, ο κ Παρασκευής λέει ότι αυτό θα εξαρτηθεί από εμάς. «Από το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης. Και επίσης από το πόσο είμαστε διατεθειμένοι να τηρούμε σωστά τα προληπτικά μέτρα, τους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, το μέτρο της απομόνωσης. Η λύση και η οριστική αντιμετώπιση σε αυτό το πρόβλημα είναι ο εμβολιασμός».

Όσον αφορά την εκτίμηση του για το πώς θα εξελιχθούν τα μπάνια του λαού τον ερχόμενο μήνα, εμφανίζεται επιφυλακτικός, λόγω της έξαρσης που έχει εμφανιστεί, η οποία ελπίζει να μην διαρκέσει για πολύ. Την ίδια στιγμή εκφράζει αισιοδοξία ότι τον Αύγουστο δεν θα έχουμε μεγάλη αύξηση νοσηλειών. «Αλλά θα το ξαναπώ για να μην κινδυνεύσουν οι δραστηριότητες μας, τα μπάνια του λαού και οτιδήποτε άλλο προγραμματίζουμε, υπάρχει μία λύση και είναι ο εμβολιασμός. Ειδικά για τα άτομα άνω των 50».

Για την έξαρση στον αριθμό των κρουσμάτων που παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα κυρίως στις νεαρές ηλικίες, ο Δ. Παρασκευής σημειώνει ότι αν αυτή συνεχιστεί, τότε θα μιλάμε για τέταρτο κύμα, το οποίο θεωρεί ότι θα χαρακτηρίζεται από πολύ μικρότερο αριθμό νοσηλειών .

