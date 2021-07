Κοινωνία

Τροχαίο στη Βουλή: ο πατέρας του Ιάσονα αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο αδικοχαμένος νέος πρόσφερε ζωή με τον θάνατο τους σε 7 συνανθρώπους μας, δωρίζοντας τα όργανα του. Συγκλονίζει ο πατέρας του μιλώντας για την απόφαση αυτή.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Λαμπαδηδρομία στη μνήμη του νεαρού Ιάσονα που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή πριν από πέντε μήνες, διοργάνωσε η αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων.

Πέρασαν πέντε μήνες από το μοιραίο πρωινό που ο 23χρόνος Ιάσονας έχασε τη ζωή του σε μια στιγμή έξω από τη Βουλή. Η μηχανή που επέβαινε συγκρούστηκε με υπηρεσιακό αυτοκίνητο που έστριψε αντικανονικά για να μπει στο προαύλιο της Βουλής. Ο Ιάσονας πάλεψε αλλά δεν κρατήθηκε στη ζωή.

«Ο θάνατος και η απώλεια, μόνο με αγάπη και με ζωή μπορεί να αναπληρωθεί», είπε στην κάμερα του ΑΝΤ1, εμφανώς συγκινημένος, ο πατέρας του Ιάσονα.

Η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων διοργάνωσε προς τιμή του για πρώτη φορά Λαμπαδηδρομία από το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα.

«Θα ήθελα μέσω εσάς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τους ανθρώπους που κατάφεραν σήμερα, τιμήσουν εμένα, την οικογένεια μου και προπαντός τη μνήμη του γιου μου. Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια γιατί στήριξε αυτή την προσπάθεια και το Σύλλογο μεταμοσχευμένων που μας έχει αγκαλιάσει με απίστευτη αγάπη, με σεβασμό και μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να βελτιώσουμε λίγο όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε μετά το χαμό του παιδιού μας» , είπε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, ο πατέρας του αδικοχαμένου Ιάσονα.

Συγκινημένος ο πατέρας του άτυχου νέου, μίλησε για τη στιγμή της απόφασης να δωρίσουν το βράδυ που κρίθηκε από τα ιατρικά τεστ εγκεφαλικά νεκρός, τα ζωτικά όργανα του παιδιού του, «ήταν η πιο εύκολη απόφαση που πήραμε ομαδικά σαν οικογένεια», ανέφερε μεταξύ άλλων

Επτά άνθρωποι που είχαν την αγωνιά για το αν θα ζήσουν την επόμενη ημέρα πλέον χαμογελούν. Η καρδιά του Ιάσονα συνεχίζει να χτυπά σε έναν 45χρονο που ζούσε με μηχανική υποστήριξη

Ο Ιάσονας έβαλε τέλος στη λίστα αναμονής ανθρώπων που δέχτηκαν με επιτυχία το ήπαρ , τους πνεύμονες τα ματιά ακόμη και το δέρμα του. Ζουν βλέπουν και αναπνέουν μέσα από τα ζωτικά του όργανα. Τα νεφρά του μεταμοσχεύτηκαν με επιτυχία σε ανθρώπους που περίμεναν το δώρο ζωής 10 χρόνια. Η θλίψη της οικογένειας από τον άδικο χαμό του 23χονου παιδιού τους έφερε φως αισιοδοξίας στους λήπτες.

Η λαμπαδηδρομία που διοργανώθηκε πήρε το τα όνομα του ….Ιάσων 23 . Γιατί ο Ιάσονας ήταν φύση και σώματι δοτικός..Και αυτό το έδειξε με τραγικό τρόπο η ίδια η ζωή μέσα από τον άδικο χαμό του

Είναι η πρώτη λαμπαδηδρομία για τη δωρεά οργάνων. Είναι η φωτεινή αρχή που δίνει το μήνυμα της προσφοράς δημιουργώντας μέσα από το θάνατο γέφυρα ζωής σε όσους το έχουν ανάγκη.

