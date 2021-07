Κοινωνία

Ηλιούπολη - Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων: Αδιάβλητο το πλαίσιο λειτουργίας

Η απάντηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε δημοσιεύματα για τους χειρισμούς της στην υπόθεση της 19χρονης.



«Αδιάβλητο το πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (ΥΕΥΣΑ), καθώς είναι θεσμικής σημασίας για τη λειτουργία της, να περιβάλλεται από αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοπιστίας», τονίζεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης για την υπόθεση της 19χρονης γυναίκας, την οποία, σύμφωνα με την καταγγελία της, εξέδιδε αστυνομικός.

Αναλυτικά, η ΥΕΥΣΑ αναφέρει τα εξής στην ανακοίνωσή της:

«Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας από την αρχή της υπόθεσης ενεργεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του εποπτεύοντα Αντιεισαγγελέα Εφετών και σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που δεν προβλέπει παρουσία συνηγόρου κατά την εξέταση μάρτυρα.

Από την πρώτη στιγμή ορίστηκε ειδικός ψυχολόγος - πραγματογνώμονας, αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των αρθ. 183 έως 187 και 228 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Αναφορικά με την κατάσταση υγείας της καταγγέλλουσας συνοδεία αστυνομικών, μετέβη βραδινές ώρες της 10/07/2021 στο ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς", προκειμένου εξετασθεί περί της υγείας της, καθόσον η Ιατροδικαστική Υπηρεσία δεν λειτουργεί το Σαββατοκύριακο.

Επιπλέον, της χορηγήθηκε σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, προκειμένου να μεταβεί την Δευτέρα 12/07/2021 για την εξέτασή της από αρμόδιο Ιατροδικαστή.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (ΥΕΥΣΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4613/2019 έχει ως αποστολή την ποινική διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη ιδίως εγκλημάτων διαφθοράς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά το αστυνομικό, λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΥΕΥΣΑ, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, εγγυάται η εποπτεία του όλου έργου της από εισαγγελικούς λειτουργούς. Η συνεχής παρουσία του Εισαγγελέα δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθημα ασφάλειας των προσώπων που επιθυμούν να καταγγείλουν τέτοια εγκλήματα, παράλληλα δε αναιρείται κάθε υπόνοια ή αμφιβολία για συγκάλυψη, αποσιώπηση ή υποβάθμιση των καταγγελλομένων, καθώς και συγκάλυψη περιπτώσεων που ενδεχομένως να αφορούν και ανώτερα στελέχη. Όλα τα παραπάνω θέτουν ένα αδιάβλητο πλαίσιο λειτουργίας της ΥΕΥΣΑ, καθώς είναι θεσμικής σημασίας για τη λειτουργία της, να περιβάλλεται από αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοπιστίας».

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα

Σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει: "Για περισσότερο από 24 ώρες ένα κορίτσι μόλις 18 χρονών κρατούνταν χωρίς κανένα λόγο από την ΕΛΑΣ, χωρίς καμία επικοινωνία με τους δικηγόρους της και ενώ είχε καταγγείλει ότι αστυνομικός την κακοποιούσε και την εξέδιδε. Πρόκειται για ένα περιστατικό που καταδεικνύει για ακόμη μια φορά το κατάντημα της Ελληνικής Αστυνομίας επί ημερών Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη. Για ακόμη μια φορά καταπατάται κάθε έννοια κράτους δικαίου και αναδύεται άρωμα συγκάλυψης. Περιμένουμε άμεσα απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία. Και να είναι σίγουροι για ένα πράγμα: Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα."

ΜεΡΑ25: Μας προκαλούν αλγεινή εντύπωση οι χειρισμοί της ΕΛ.ΑΣ.

Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του αναφέρει: "Μας προκαλούν αλγεινή εντύπωση οι χθεσινοί χειρισμοί της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση της 18χρόνης που κατήγγειλε την κακοποίηση της από συνάδελφο τους αστυνομικό, ο οποίος την κρατούσε παρά τη θέληση της και την εξέδιδε. Η κοπέλα αφού κατήγγειλε το περιστατικό αντί οδηγηθεί σε νοσοκομείο και ιατροδικαστή, κρατήθηκε για αρκετές ώρες στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σε κακή ψυχοσωματική κατάσταση και χωρίς να της επιτραπεί η πρόσβαση σε συνήγορο, ως είχε δικαίωμα. Ενώ ο δράστης, προσήχθη χωρίς να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην διαδικασία του αυτοφώρου.

Όλα αυτά μας προβληματίζουν ιδιαίτερα για τους χειρισμούς της ΕΛ.ΑΣ. και δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για την πιθανή προσπάθεια συγκάλυψης του περιστατικού, η οποία απετράπη, χάρη στην μαχητική παρουσία φεμινιστικών οργανώσεων έξω από τη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων. Τι είδους μηνύματα στέλνει η ΕΛ.ΑΣ. σε θύματα σεξουαλικής και όχι μόνο κακοποίησης, ώστε να βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν τα περιστατικά τους όταν τα αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο; Αυτό είναι το me too που δήθεν στήριζε ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χρυσοχοΐδης; Τα προσκόμματα και τα εμπόδια στα θύματα και η ομερτά στους θύτες; Αναμένουμε πλήρεις, διαφανείς και ξεκάθαρες εξηγήσεις από την φυσική και πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. για το συμβάν, αλλά πρωτίστως, υπάρχει μια βασανισμένη κοπέλα που χρειάζεται άμεση φροντίδα και κυρίως προστασία: Πρέπει η κοπέλα να μεταφερθεί άμεσα σε ασφαλή δομή φιλοξενίας όπου θα της παρασχεθεί όλη η απαιτούμενη στήριξη για να λάβει τέλος η κόλασή της".





