Εστίαση: Tα πρώτα “λουκέτα” από τη ΔΙΜΕΑ

Και πρόστιμα σε καταστήματα εστίασης σε νότια και ανατολική Αττική.

Στο πλαίσιο της τήρησης των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διενήργησε ελέγχους Παρασκευή και Σάββατο, μεταμεσονύκτιες ώρες, σε καταστήματα εστίασης σε νότια και ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ και 7ήμερη αναστολή λειτουργίας σε 3 από αυτά για παραβίαση μέτρων κατά της Covid-19.

Οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ, όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου, θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς σε όλη την επικράτεια.

