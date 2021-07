Κόσμος

Κορονοϊός – Κύπρος: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για μετάβαση στα Κατεχόμενα

Αυστηροποιούνται τα μέτρα για διέλευση από και προς τα Κατεχόμενα, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Σε ισχύ τίθενται στις 10 το πρωί νέοι κανονισμοί από και προς τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων κορονοϊού και της επιδείνωσης που παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο, εκ μέρους της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία και λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης στο νησί, δικαιολογείται η επίκληση του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης και η μετάβαση στο επίπεδο 3 (βαθύ κόκκινο) από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, στις 10 το πρωί.

Οι σχετικοί κανόνες για το επίπεδο 3 (βαθύ κόκκινο) είναι οι ακόλουθοι:

Τα μη εμβολιασμένα άτομα μπορούν να περάσουν από τα σημεία διέλευσης με αρνητικό rapid test ή PCR test 72 ωρών (συμπεριλαμβανομένων των μη εμβολιασμένων εργαζομένων και ατόμων με προβλήματα υγείας).

Τα άτομα που είναι πλήρως εμβολιασμένα με εμβόλια εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμών Φαρμάκων (EMA) καθώς και τα εμβόλια Sinovac, Sinopharm ή Sputnik, μπορούν να περάσουν με αρνητικό rapid test ή PCR test επτά ημερών, μετά τις 14 ημέρες αφότου έλαβαν την τελική δόση (1η δόση αν πρόκειται για το εμβόλιο Johnson & Johnson).

με εμβόλια εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμών Φαρμάκων (EMA) καθώς και τα εμβόλια Sinovac, Sinopharm ή Sputnik, μπορούν να περάσουν με αρνητικό rapid test ή PCR test επτά ημερών, μετά τις 14 ημέρες αφότου έλαβαν την τελική δόση (1η δόση αν πρόκειται για το εμβόλιο Johnson & Johnson). Τέλος, μη εμβολιασμένοι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πολίτες που διαμένουν στον Κάτω Πύργο μπορούν, για σκοπούς μετακίνησης, επίσης να περάσουν με αρνητικό rapid test ή PCR test επτά ημερών.