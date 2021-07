Παράξενα

Οχάιο: Πνίγηκε με μαριχουάνα και τον έσωσε αστυνομικός! (βίντεο)

Τυχερός στην ατυχία του ήταν ο νεαρός, που γλίτωσε τη ζωή του «τρώγοντας» κλήσεις.

Τη ζωή ενός άνδρα που πνίγηκε ενώ κατάπινε σακουλάκι με μαριχουάνα έσωσε ένας αστυνομικός, που τον σταμάτησε για έλεγχο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Οχάιο και ο αστυνομικός κατάφερε να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να βγει το σακουλάκι από το λαιμό το 24χρονου.

«Μην προσπαθήσετε να καταπιείτε σακουλάκι με ναρκωτικά πριν από έλεγχο, ώστε να αποφύγετε να βρεθεί», συμβούλεψε στη συνέχεια η υπηρεσία των αυτοκινητοδρόμων.

Διασώστες που έφτασαν στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα, για ζώνη και για κατοχή μαριχουάνας.

