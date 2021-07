Life

Η Χάλι Μπέρι χορεύει και “ρίχνει” το Instagram (βίντεο)

Η ηθοποιός ανήρτησε βίντεο στο Instagram από την εμφάνισή της στο "The Queen Latifah Show".

H Halle Berry δεν μας έχει συνηθίσει σε έξαλλους χορούς και περίτεχνες χορευτικές κινήσεις. Τουλάχιστον, μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από την εμφάνισή της στο The Queen Latifah Show το 2014.

Η Halle Berry και η Queen Latifah χόρεψαν και τραγούδησαν καθώς η πρώτη άρχισε να χορεύει και στο τέλος οι δυο γυναίκες αγκαλιάστηκαν.

