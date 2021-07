Παράξενα

Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έχει 14 απογόνους εν ζωή!

Ο διάσημος ζωγράφος της Αναγέννησης, δεν απέκτησε παιδιά, ;όμως... η «γραμμή του αίματος» του, είναι ακόμα εδώ!

Αν και ο διάσημος ζωγράφος της Αναγέννησης, Λεονάρντο ντα Βίντσι πέθανε πριν από 502 χρόνια, η «γραμμή» του αίματος του είναι ακόμα εδώ.

Νέα έρευνα αποκάλυψε 14 εν ζωή άνδρες απογόνους του ντα Βίντσι με ορατό το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι συγγενείς. Η αποκάλυψη έρχεται μετά από χρόνια έρευνας σε ιστορικά έγγραφα, με απώτερο στόχο την αλληλουχία του γονιδιώματος του αποθανόντος καλλιτέχνη για την καλύτερη κατανόηση της μεγαλοφυΐας του.

Αν και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν απέκτησε παιδιά, είχε 22 ετεροθαλή αδέρφια, από τον πατέρα του, Πιέρο.

Η έρευνα προέκυψε από μια νέα μελέτη περιοδικού με τίτλο: «Το Νέο Γενεαλογικό Δέντρο της οικογένειας ντα Βίντσι για το DNA του Λεονάρντο. Οι πρόγονοι και οι απόγονοι σε ευθεία γραμμή αρρένων μέχρι τη σημερινή γενιά XXI».

Η έρευνα ξεκίνησε το 2016 και τελικά δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Human Evolution. Υπεύθυνοι της έρευνας ήταν ο μελετητής και ιστορικός τέχνης, Αλεσάντρο Βετσόζι ο οποίος ίδρυσε το Museo Ideale Leonardo da Vinci και η ιστορικός Ανιέζε Σάμπατο, πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας της Κληρονομιάς του Λεονάρντο ντα Βίντσι (Associazione Leonardo da Vinci Heritage).

Ο Βετσόζι ξεκίνησε το έργο της ανίχνευσης του γενεαλογικού δέντρου του ντα Βίντσι το 1973 και άρχισε να συνεργάζεται με τη Σάμπατο το 1993. Οι δύο τους έχουν μελετήσει δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα πάνω από 690 χρόνων για να συγκεντρώσουν την οικογενειακή ιστορία του καλλιτέχνη.

Το ARTnews ανέφερε ότι η Σάμπατο δήλωσε μέσω email: «Αισθάνθηκα χαρούμενη, τόσο για τον καρπό της πολλής δουλειάς όσο και για το ότι έκανα γνωστή σε αυτούς τους απογόνους την προέλευση της οικογένειάς τους. Ήταν σαν να ανακαλύπτεις, κομμάτι-κομμάτι, το σχέδιο ενός χαμένου αρχαίου μωσαϊκού. Ήταν η χαρά που έδωσα σε αυτούς τους ανθρώπους μια ιστορία που ήταν πάντα δική τους, αλλά δεν την ήξεραν».

Μέχρι στιγμής, οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν οδηγήσει σε δεδομένα για 224 άτομα που εκτείνονται σε 21 γενιές. Η έρευνα ξεκινά από τον Μικέλε ντα Βίντσι, γεννημένο το 1331.

