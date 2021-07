Αθλητικά

Φάνης Χριστοδούλου: Νοσηλεύεται στο Θριάσιο – Τα νεότερα για την υγεία του

Ο “μπέμπης” του ελληνικού μπάσκετ τραυματίσθηκε σε τροχαίο στην Παρο.

Στο Θριάσιο νοσοκομείο Ελευσίνας νοσηλεύεται πλέον ο Φάνης Χριστοδούλου. Ο “μπέμπης” του ελληνικού μπάσκετ μεταφέρθηκε με C-130 από την Πάρο, μετά από ατύχημα που είχε με τη μηχανή του.

Η κατάσταση του Χριστοδούλου είναι σταθερή και ελεγχόμενη. Έχει κάκωση στο θώρακα με κατάγματα στα δεξιά πλευρά και πνευμοθώρακα δεξιά που έχει αντιμετωπιστεί. Έχει επίσης ένα κάταγμα στο δεξί χέρι και έχει κάποια αιματώματα στα μαλακά μόρια της λεκάνης.

Ο Φάνης Χριστοδούλου προσπάθησε να αποφύγει ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της μηχανής του, να πέσει από το δίκυκλο και να τραυματιστεί.

