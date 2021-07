Πολιτική

Κορονοϊός - ΝΔ: ο Πολάκης “κλείνει το μάτι” στους αντιεμβολιαστές

Στην αντεπίθεση πέρασε η συμπολίτευση, μετά τα όσα είπε στην Βουλή ο πρώην Αν. Υπ. Υγείας, επιστρέφοντας του τις αιχμές περί “διχασμού”

Σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με όσα υποστήριξε στην Βουλή, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, αναφέρονται τα εξής:

«Το είδαμε κι αυτό! Τον κ. Πολάκη που έχει ταυτιστεί με τον χυδαίο λόγο, το μίσος ακόμη και με εκκλήσεις για προπηλακισμό πολιτών στη μέση του δρόμου, να καταγγέλλει τον διχασμό! Ο φίλος και συνεργάτης του πιο διχαστικού πολιτικού της μεταπολίτευσης, του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας μιλούν λες και οι πολίτες τους μαθαίνουν τώρα.

Ο κ. Πολάκης μάλιστα εμφανίζεται να ανησυχεί και για την εμβολιαστική προσπάθεια. Κι αυτό τη στιγμή που ο ίδιος, όπως έχει δηλώσει, παραμένει ανεμβολίαστος και διαδίδει κατά καιρούς διάφορες απίθανες αντιεπιστημονικές θεωρίες. Τώρα κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές με πρόσχημα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, όπως κι ο κ. Τσίπρας που από τη μια μιλάει υπέρ της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και από την άλλη καταγγέλλει την κυβέρνηση για “βούρδουλα”.

Θα μιλούσαμε για τρικυμία αν δεν επρόκειτο για καθαρή κοροϊδία, όσων έχουν μείνει να τους ακούνε»..

