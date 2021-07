Κοινωνία

Εμβόλιο – Αθηναγόρας: Με φυλλάδια στις εκκλησίες η επιχείρηση πειθούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την εκκλησία και τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Για τα μέτρα που θα ληφθούν στην Εκκλησία με στόχο τον εμβολιασμό μίλησε ο εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Αθηναγόρας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Μετά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Υπουργό Υγείας και τον Σωτήρη Τσιόδρα, ζητήθηκε από τους ιερείς «που θέλουν, αλλά φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο» να διατυπώσουν τις απορίες που έχουν σχετικά, τις οποίες θα απαντήσει «σύντομα και επιστημονική τεκμηριωμένα» ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον κύριο Αθηναγόρα, οι απαντήσεις θα γίνουν φυλλάδια, τα οποία θα μοιραστούν στις Εκκλησίες όλης της χώρας και θα διαβάζονται στο τέλος της λειτουργίας. «Μπορεί να γίνει και μέσα στο κήρυγμα, αν έχει σχέση με το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο», είπε σχετικά.

Θα εκδοθεί επίσης, εγκύκλιος «στην οποία θα εξηγείται η αξία των γιατρών και των θαυμάτων και θα εξηγείται πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόσουμε τον εμβολιασμό, για να τελειώσει η πανδημία».

Ερωτηθείς για το θα γίνει στην περίπτωση που επιμένουν οι αντίθετες φωνές, είπε ότι, αν πρόκειται για πιστούς, «θα είναι ο ιερέας που γνωρίζει τους ανθρώπους και θα προσπαθεί με αγάπη και άλλους τρόπους που ξέρει», αλλά αν είναι «μητροπολίτης, θα πηγαίνει στην Ιερά Σύνοδο».





Άλιμος: ανήλικοι μαχαίρωσαν παιδί για ένα κινητό

Ταμείο Ανάκαμψης: Έως τα τέλη Ιουλίου οι πρώτες εκταμιεύσεις

Θάνος Αξαρλιάν: σαν σήμερα η δολοφονία του