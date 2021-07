Κοινωνία

Βαλυράκης: δύο ύποπτοι για την δολοφονία του πρώην Υπουργού

Σε ανωμοτί κατάθεση καλεί τους επαγγελματίες αλιείς ο Εισαγγελέας, μετά από καταθέσεις και στοιχεία της δικογραφίας που τους «φωτογραφίζουν» ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Δύο επαγγελματίες ψαράδες από την περιοχή της Ερέτριας θεωρούνται πλέον ύποπτοι για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σήφη Βαλυράκη, τον περασμένο Γενάρη. Κατονομάστηκαν από αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης και τώρα ο Εισαγγελέας Χαλκίδας τους καλεί σε ανωμοτί κατάθεση…

Σύμφωνα με την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα στις Αρχές, το φουσκωτό σκάφος του πρώην Υπουργού προσεγγίστηκε από επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος της περιοχής. Οι δυο ψαράδες που ήταν σε αυτό, αφού έκαναν μανούβρες γύρω από το φουσκωτό, φέρονται να χτύπησαν τον Σήφη Βαλυράκη, με κάποιο κοντάρι.

Όπως λέει ο Μανώλης Φωτάκης, δικηγόρος της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, «ο ένας εκ των δυο του κατάφερε με δύναμη δυο δυνατά τουλάχιστον χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία είναι συμβατά με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, πράξη η οποία οδηγεί σε εγκληματική ενέργεια. Μετά από τα χτυπήματα αυτά (ενν. ο Σήφης Βαλυράκης) έπεσε στη θάλασσα και το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος, με ταχύτητα απομακρύνθηκε από το σημείο».

Εκτός από την μαρτυρία-«φωτιά», του άνδρα που υποστηρίζει ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, τα πορίσματα των ιατροδικαστών έκαναν λόγο για χτυπήματα στο θύμα, τα οποία δεν δικαιολογούν θαλάσσιο δυστύχημα.

Ο Αναστάσιος Δέδες, Δικαστικός Πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Βαλυράκη, «εφόσον ο χειριστής του σκάφος κάθεται στο μπαλόνι, δίπλα στο χειριστήριο και κινείται με μικρή ταχύτητα, είναι αδύνατον η δική του προπέλα σε αυτή τη φάση να χτυπήσει τον χειριστή. Αυτό είχα πει από την αρχή».

Όπως συμπληρώνει ο Μανώλης Φωτάκης, δικηγόρος της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, «έχουμε ιατροδικαστικές εκθέσεις όπου συμφωνούν και οι δυο ότι έχουμε 15 χτυπήματα, έχουμε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις δηλαδή που δεν προέρχονται από την προπέλα. Και δένουν αυτά τα έγγραφα με την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα».

Ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε νεκρός στις την 24 Ιανουαρίου 2021, με την οικογένειά του να κάνει από την πρώτη στιγμή λόγο για εγκληματική ενέργεια.





